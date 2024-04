Moneta oznámila výsledky, Meta Platforms utratí o miliardu více na AI a futures jsou smíšené

Viceguvernérka Zamrazilová zvažuje snížení sazeb o 25 nebo 50 bps. Čistý úrokový výnos Monety meziročně vzrostl o 2,2 procenta. BHP Group má zájem o koupi a Meta Platforms letos utratí o miliardy dolarů více, než se očekávalo. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,2 %.



Viceguvernérka ČNB Zamrazilová zvažuje snížení sazeb o 25 nebo 50 bps s tím, že riziko spotřebitelské inflace přetrvává.



Valná hromada schválila dividendu ve výši 82,66 Kč/akcie.



MONETA Money Bank oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2024. Čistý zisk meziročně vzrostl o 5,8 procenta na 1,3 miliardy korun, což představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 17,1 procenta. Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 2,2 procenta na 2,1 miliardy korun. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl meziročně o 20,1 procenta na 740 milionů korun. Moneta zveřejnila 2. února 2024 svůj střednědobý výhled na období 2024–2028, který předpokládá dosažení kumulovaného čistého zisku ve výši 27,7 miliardy korun, což je o 32 procent více než kumulovaný čistý zisk doručený v předchozích pěti letech. V roce 2024 Moneta očekává, že v souladu s výhledem dosáhne čistého zisku ve výši 5,2 miliardy korun. Po 1Q24 Moneta hodnotí, že je na dobré cestě doručit celoroční cíl. Dnes je na Monetě poslední den s nárokem na kumulativní dividendu 9 Kč/akcie (div. výnos 8,7 %).



BHP Group má zájem o koupi , 107 let staré společnosti, čímž by mohlo dojít k největšímu otřesu na světovém těžebním průmyslu za více než deset let. Představenstvo Anglo návrh přezkoumává. Anglo čelila za poslední rok řadě neúspěchů, když ceny některých jejích klíčových produktů klesly, zatímco provozní potíže přinutily společnost snížit své výrobní cíle.



Mark Zuckerberg čelí investorům a žádá je, aby zůstali trpěliví. Znovu. Poté, co Meta Platforms odhalila, že letos utratí o miliardy dolarů více, než se očekávalo – v rámci investic do umělé inteligence. Výsledky Alphabetu a doplní obrázek big techu dnes.