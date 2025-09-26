Americké akcie pokračují směrem nahoru po krátké korekci

Americký akciový index S&P 500 dnes 26.9. 2025 posiluje o 0,6 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
posiluje také, a to o 0,5 %. Na konci obchodního týdne v USA vidíme sílu zejména technologických akcií po značném propadu ze začátku obchodního týdne.
Německý index DAX
posiluje o 0,8 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 0,3 % na úroveň 1,1704.
Zlato
dnes posiluje, a to o 1,1 % a obchoduje se na úrovni 3765 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.01 p. b. na úroveň 4,181 %.