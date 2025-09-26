Hledat v komentářích

Detail - články  

Americké akcie pokračují směrem nahoru po krátké korekci

26.09.2025 22:14
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 26.9. 2025 posiluje o 0,6 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq posiluje také, a to o 0,5 %. Na konci obchodního týdne v USA vidíme sílu zejména technologických akcií po značném propadu ze začátku obchodního týdne.

Německý index DAX posiluje o 0,8 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes posiluje o 0,3 % na úroveň 1,1704.
Zlato dnes posiluje, a to o 1,1 % a obchoduje se na úrovni 3765 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.01 p. b. na úroveň 4,181 %.
 
 


