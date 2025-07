Analytický radar: Proč už se trhy nebojí Trumpa a kam s penězi v druhém pololetí

Jaké klíčové události otřásly trhy v první polovině roku a co nás čeká dál? Analytici Patria Finance rozebírají dopady americké celní politiky, vliv Trumpových návrhů, oslabování dolaru a další aktuální ekonomické trendy. Zjistěte, proč by investoři neměli ztrácet důvěru v americká aktiva, jak diverzifikovat svá portfolia a proč zlaté pravidlo „buy the dip“ stále platí.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Celní nejistota přetrvá i po 9. červenci



Stejně jako první polovina ruka bude i ta druhá o politice. “Témata, jako je makro, jako jsou výkony ekonomik, jako je inflace se budou odvíjet až od politických zpráv,” uvádí analytik Patria Finance Tomáš Vlk. A dodává, že trhy jsou již vůči Trumpovi imunnější, ale nikoliv imunní. “Investoři už si do značné míry tu situaci v uvozovkách osahali, takže už nebude tak snadné je těmi samými věcmi znovu šokovat,” říká analytik na adresu Trumpovy turbulentní celní politiky.



Jakou obchodní politiku můžeme očekávat po 9. červenci? Podle Vlka se úroveň cen zvýší. “Myslím si, že se to nakonec usadí a že z americké strany možná přijde základní plošné clo, ke kterému potom budou doplněny další, už na třeba specifické sektory nebo vůči specifickým zemím a tak dál,” komentuje analytik s tím, že nejistota neskončí úderem 9. července. Dodává ale, že trhy už jsou daleko připravenější, což ale nevylučuje možné propady.



Big Beautiful Bill - krásný pro ekonomiku, horší pro dluhopisy a zahraniční investory



Trumpův návrh zákona by mohl prodloužit nižší zdanění firmám, ale také navýšit rozpočtový deficit. “To znamená, že navýší i emise dluhu, nabídku na trhu, což je faktor, který bude držet výnosy na vyšších úrovních,” říká Tomáš Vlk s tím, že pokud zákon projde, nebude pro trhy velkým šokem. Tento návrh zákona ale obsahuje i možné zdanění výnosů zahraničních investorů. “Čekal bych, že by to Donald Trump použil ve vyjednávání jako bič na protistrany, aby je donutil k lepším dohodám,” podotýká analytik a očekává, že by případné uvalení také daně bylo do poslední chvíle opět opředené nejistotou. “Dokážu si představit, že Trump bude těmi čísly šermovat zleva doprava, takže by to byl pro trhy poměrně slušný šok.”



Slabý dolar a jak se proti němu zajistit



Jedním z nejvýraznějších rysů prvního poletí, bylo oslabení dolaru. A oslabila se i jeho pozice jakožto bezpečného aktiva. Ale nelze jej přičíst pouze Trumpovi, ale například i kritické fiskální politice či rozkladu globalizované ekonomiky. “Pokud obchod nebude mít takovou váhu, tak ani dolar nebude mít globálně takový význam, ať už jako obchodní měna nebo rezervní měna,” uvádí Vlk. A v neposlední řadě je tu tlak na snížení sazeb Fedem a snížení ratingu agenturou Moodys.



Právě slabý dolar je pro české investory poměrně bolestný. Od začátku roku oslabil dolar vůči koruně o 14 %. Jak se proti měnovému riziku ochránit? Je zde více možností, jmenuje analytik Jakub Blaha. Zaprvé hedging pomocí forwardových kontraktů, dále regionální diverzifikace či pravidelné investování a v neposlední řadě také přesun do zlata, které výrazně vyrostlo. Analytici ale varují před likvidací amerických pozic.



Koruna bude dále posilovat



Česká koruna v prvním pololetí posilovala nejen proti dolaru. “A vidím tam ještě potenciál, že by koruna mohla vůči euru dál posilovat. Náš odhad se pohybuje k 24,60,” uvádí Vlk. Budoucí vývoj závisí i na politice ČNB, kdy je možné, že sazby dosedly v rámci tohoto cyklu na dno.



Akciové příležitosti lze stále nalézt



Trhy po dubnové korekci zase vystoupily zpátky na historická maxima. Kde dnes hledat hodnotu? “My jsme se například dívali na společnost Alphabet, která je mimo jiné taky mezi našimi investičními tipy, která je podle mě lídr v několika technologických oborech, a obchoduje se za pouhý sedmnáctinásobek zisků. Takže pořád tam si myslím, že ty příležitosti jsou,” podotýká Jakub Blaha. Příležitosti jsou tak podle něj u firem, o kterých panuje nějaká skepse, ale které mají velmi dobrý fundament.



Renesance AI



V rozvoji umělé inteligence jsme se přesunuli od testování jazykových modelů k jejich praktickému uplatňování. Změní to nějak rozložení sil mezi klíčovými hráči ve výrobě čipů? V té první fázi měla gigantický náskok oproti AMD, ve fázi inference si ale “AMD bude čím dál více nárokovat podíl na tom celkovém koláči,” dodává Blaha, i když nečeká, že by AMD nahradilo Nvidii v pozici toho tržního lídra.



Mimo polovodičový sektor přináší AI příležitosti například v sektoru utilit vzhledem k obrovské spotřebě energie datových center. “V rámci tohoto nápadu jsme zařadili akcie Sempra do našeho conviction listu,” doplňuje Blaha. A jako dalšího příjemce zmiňuje firmy s velkou databázi uživatelů, jako například . “Dokážu si představit, že jim se sníží náklady… a že tam bude daleko lepší personifikace,” říká analytik.



Evropské rally dochází plyn



První pololetí přineslo také rotaci do Evropy a růst evropských akcií. “Evropě se dařilo, ale bylo to hlavně dané tím, že se dařilo akcím z Německa,” uvádí Blaha a jako příklad zmiňuje akcie , které přidaly 200 procent. “Já bych úplně neočekával, že by Evropa mohla jako nějak výrazně outperformovat i v druhé polovině roku,” dodává.



Výprodeje budou příležitostí k nákupu



Taktika Buy the Dip, neboli nakupování při výprodejích, se letos investorům vyplatila. Mohli by z ní investoři profitovat i ve druhé polovině roku? Podle Tomáše Vlka byla dubnová panika lekcí, jak vlastně tyto šoky fungují, a nyní “možná budou kupovat při poklesech ještě rychleji než v těch předchozích případech”.



Jak na diverzifikaci portfolia



Klasické bezpečné přístavy, jako je dolar, nebo vládní dluhopisy, v letošním roce selhávají. Jak se tedy postavit k diverzifikaci? Jedno z možností zůstává podle analytiků zlato. To sice přerušilo svůj růst, ale víceméně drží dosažené úrovně, což je důležitý signál, který potvrzuje, že za t růstem stojí nejen okamžitá poptávka po bezpečí, ale že tam jsou i dlouhodobé faktory, jako je přesun peněz z nějakých dolarových rezerv,” domnívá se Vlk. Ale i dluhopisy podle něj stále mají v portfoliu své místo, i když mají stejný směr jako akcie. A v rámci diverzifikace z dolarových aktiv letos také výborně posloužila i pražská burza, která jednou z nejlépe performujících burz na světě, dodává Blaha. “Pokud by klienti opravdu nad dolarem a nad Trumpem zlomili hůl, tak by právě pražská burza posloužila jako vhodný prostředek pro diverzifikaci.”



Keep calm and carry on



A jaké chybě se vyhnout ve druhé polovině roku? Analytik Blaha doporučuje, aby investoři nelámali hůl nad americkými aktivy. “I nadále si myslíme, že americký trh bude do budoucna porážet trhy evropské,” dodává. Vlk jej doplňuje s tipem, aby investoři nezůstávali v medvědí náladě příliš dlouho a nepřesouvali se zbytečně do hotovosti.