Největší německé IPO roku. Výrobce protéz Ottobock zažil silný burzovní start, akcie rostou o 11 procent

Německý výrobce protetických pomůcek Ottobock zažil silný burzovní debut. Po největším IPO v Německu za více než rok se akcie firmy začaly obchodovat na Frankfurtské burze s 11% nárůstem oproti nabídkové ceně. Firma získala z primárního úpisu 702 milionů eur a dosáhla tržní kapitalizace přes 4 miliardy eur.
Akcie Ottobock dnes zahájily obchodování ve Frankfurtu po největším primárním úpisu akcií (IPO) v Německu za více než rok. Cena akcií se vyšplhala až na 73 eur za kus, což je o 11 procent více než byla nabídková cena 66 eur. IPO bylo oceněno na horní hranici původně stanoveného rozpětí. Ottobock a jeho vlastník, rodina Näderových, získali z úpisu přibližně 702 milionů eur. Akcie se obchodují na Frankfurtské burze pod tickerem OBCK.
Jednalo se o největší první veřejnou nabídku akcií ve Frankfurtu od vstupu kosmetického řetězce Douglas na burzu v březnu loňského roku a o vítaný impuls pro německý akciový trh, který letos čelil několika zrušeným IPO. Například firmy Brainlab (medicínská technologie) a Autodoc (online prodej autodílů) své plány na vstup na burzu zrušily doslova den před plánovaným debutem.
Ottobock, sídlící v německém Duderstadtu, získal díky IPO tržní kapitalizaci přibližně 4,2 miliardy eur. Jeho debut následoval po středečním úspěšném vstupu firmy Verisure na burzu ve Stockholmu, kde IPO vyneslo 3,2 miliardy eur, což byl největší evropský debut od roku 2022.
O akcie Ottobocku byl mezi institucionálními investory obrovský zájem – poptávka byla přibližně desetkrát vyšší než nabídka, uvedla agentura Bloomberg. Do IPO se zapojilo více než 250 institucionálních investorů, přičemž asi 30 procent z nich nakonec žádné akcie nezískalo.
Společnost byla založena před více než sto lety Ottou Bockem v Berlíně. Vyrábí umělé končetiny, ortézy a exoskelety. Ottobock vyrábí také špičkové sportovní protézy a od roku 1988 spolupracuje s Paralympijskými hrami. Na loňských hrách v Paříži provedl tým Ottobocku přibližně 3 000 oprav invalidních vozíků, protéz, ortéz a dalšího vybavení. Firma bude technickým partnerem i na zimních hrách v Itálii příští rok.
Rodina Näderových v roce 2024 odkoupila zpět 20% podíl od investiční společnosti EQT AB, čímž firmu ocenila na přibližně 5,5 miliardy eur. Podle prospektu dosáhl Ottobock v první polovině letošního roku upraveného provozního zisku (EBITDA) ve výši 175 milionů eur při tržbách 760 milionů eur. Ve stejném období loňského roku to bylo 132 milionů eur při tržbách 666 milionů eur.
