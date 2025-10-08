Hledat v komentářích

Detail - články
Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent

Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent

08.10.2025 14:32
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Švédská bezpečnostní firma Verisure je od středy obchodovatelná na burze ve Stockholmu a hned první den se těší velkému zájmu investorů, neboť akcie společnosti přidávaly odpoledne v jednu chvílí více než 20 procent. Jedná se o největší evropské IPO za poslední tři roky, které firmě vyneslo 3,2 miliardy eur, což je pro stockholmskou burzu nejvíce za posledních 25 let.

IPO cena činila 13,25 eur za akcii, odpoledne se ale v jeden moment vyšplhala až na 16,258 eur za kus.

Generální ředitel Verisure Austin Lally Bloombergu sdělil, že je potěšen "velmi silnou podporou" jak ze strany domácího trhu ve Švédsku, tak ze strany mezinárodních investorů. Nicméně dodal, že akcie firmy jsou spíše o dlouhodobější výkonnosti, než o prudkém nárůstu ceny akcií jako tomu je první den na burze. „Toto je příběh dlouhodobého růstu, nezaměřujeme se na slova jako ‚pop‘,“ dodal.

Silný debut každopádně vysílá dalším velkým evropským společnostem zvažujícím vstup na burzu pozitivní signál. „Ukazuje se, že švédské okno pro IPO je otevřené dokořán. Pokud se akcie Verisure budou i nadále obchodovat na těchto úrovních, více společností stiskne tlačítko pro zahájení vstupu na burzu,“ řekl Bloombergu Joakim Bornold, předseda švédské spořicí platformy Levler.

Více než 500 institucionálních investorů zadalo své objednávky, přičemž asi třetina z nich žádné akcie neobdržela. Požadovali totiž dvojciferný násobek množství akcií, které jim měly být přiděleny, což vylučovalo část obchodu přidělenou klíčovým investorům a stávajícím akcionářům, uvedly zdroje Bloombergu, které si přály zůstat v anonymitě.

IPO ohodnotilo Verisure na 13,7 miliardy eur, uvedla společnost ve středečním prohlášení. Firma získala více než 60 tisíc nových akcionářů, většina z nich jsou drobní investoři, uvedl Lally.

„Stockholm opět upevnil svou pozici nejatraktivnějšího trhu s kotacemi v Evropě. Hloubka trhu se odráží nejen ve velkém počtu primárních veřejných nabídek akcií, ale také v silném zájmu o nákup na sekundárním trhu,“ řekl Erik Skog, vedoucí investičního bankovnictví pro Švédsko ve společnosti ABG Sundal Collier.

Verisure použije získané peníze na splacení dluhu a nákup akcií latinskoamerické konkurence ADT Mexico. Ratingová agentura Moody's pro IPO zvýšila Verisure rating na Ba1, což je o jeden stupeň níže než investiční rating.

Společnost byla založena v roce 1988 ve Švédsku. Podnik vyvíjí monitorované bezpečnostní systémy pro domácnosti a malé firmy v Evropě a Latinské Americe. Mezi firemní produkty patří videodetektory a kamery, kouřové bariéry, nárazové senzory a chytré zámky.


