Detail - články  
AI spustila výprodej, Walmart poprvé nad bilionem dolarů a německý autoprůmysl mírně zlepšil náladu

04.02.2026 8:50
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Americká Sněmovna reprezentantů ukončila částečný shutdown přijetím klíčových rozpočtových zákonů, německý automobilový sektor hlásí mírné zlepšení nálady, UBS překvapila vyšším ziskem i zpětnými odkupy a Walmart se stal prvním maloobchodním řetězcem s valuací přes bilion dolarů.

