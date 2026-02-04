Rozbřesk: NBP srazí sazby na dostřel ČNB, a to navzdory viditelně vyššímu růstu

Národní banka Polska (NBP) dnes odpoledne zřejmě doručí další snížení oficiálních úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Základní sazba NBP by tudíž měla spadnout již na úroveň 3,75 %, což je na dostřel sazeb ČNB, která jak víme bude rozhodovat o nastavení měnové politiky zítra.
Každopádně fakt, že se sazby NBP dostanou již těsně nad hladinu sazeb ČNB je zajímavý fenomén, neboť míra inflace je v Polsku dlouhodobě nad úrovní inflace v ČR. To konec konců vyplývá i z úrovně inflačního cíle, který je v Polsku o půl procentního bodu vyšší (2,5 % u NBP versus 2,0 % u ČNB). Přesto si NBP dovolí jít s hlavní úrokovou sazbou níže, přitom ani zde nemusí skončit a není dokonce vyloučeno, že se dostane až na úroveň ČNB (za předpokladu, že ta v brzké době sazby nesníží). Výbor pro měnovou politiku NBP přitom vezme jako hlavní argument pro další uvolnění měnové politiky výhled pro inflaci do roku 2027, která by měla oscilovat kolem cíle.
NBP si přitom (na rozdíl ČNB) příliš nedělá hlavu z toho, kam přesně usadit svoji základní sazbu tak, aby se co nejvíce blížila (v praxi) nepozorovatelné rovnovážné úrokové sazbě. Pokud by NBP takto uvažovala, tak by asi těžko mohla redukovat nominální úroková sazby pod 4 % v situaci, kdy reálný růst HDP akceleruje nad tuto hranici a meziroční inflace osciluje okolo 2,5 %. Jinak řečeno dlouhodobě udržitelnému nominálnímu růstu polské ekonomiky na úrovni 6-7 % by zřejmě odpovídala vyšší rovnovážná sazba (NBP) než 3,75 %.
Nicméně vedení NBP v čele s prezidentem Glapinskim uvažuje daleko pragmatičtěji a vystačí si s tím, že inflace je pod cílem a její výhled v jeho dostřelu. Navíc NBP může najít i dva důležité proti-inflační argumenty: ochlazující trh práce a posilující zlotý. A konečně je třeba dodat, že zahraniční benchmark pro nastavení oficiálních sazeb v Polsku musí být ten od ECB, a nikoliv od ČNB. A zde sedí úrokové sazby (jen) na dvou procentech, při viditelně vyšším nominálním růstu HDP eurozóny…
TRHY
Koruna
Koruna je před zítřejším výsledkem lednové inflace a měnově-politickým zasedáním ČNB lehce nervózní, když mírně oslabila nad 24,30 EUR/CZK. Tržní sázky jsou nastaveny vcelku jednoznačně ve prospěch stability sazeb, důležité však bude vyznění prognózy a celková rétorika bankovní rady. Rizikem je výraznější posun komunikace holubičím směrem v kombinaci s nižší než očekávanou inflací (koncensus 1,6 %), což by korunu pravděpodobně dostalo do hlubší defenzivy.
Eurodolar
Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu včera schválila zákon zajišťující financování federální vlády, čímž byl ukončen shutdown. Dolaru to ovšem nikterak nepomohlo. Eurodolar navíc ignoruje přetrvávající napětí mezi USA a Íránem. Stejně tak trh nezajímá výprodej Bitcoinu a softwarových firem v USA.
Dnes je šance, že se trh bude přece jenom poněkud více věnovat datům, neboť na programu je inflace v eurozóně, ADP report z amerického trhu práce a podnikatelská nálada v sektoru amerických služeb (index ISM). Za nejdůležitější považujeme ADP report, který ukáže, zdali se situace na trhu práce v USA dále vylepšuje (což by mělo být potenciálně pozitivní pro dolar).