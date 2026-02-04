Hledat v komentářích

Těžká rána pro investory Novo Nordisku: společnost očekává hluboký propad tržeb

Těžká rána pro investory Novo Nordisku: společnost očekává hluboký propad tržeb

04.02.2026 9:38
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Prosincová a lednová jízda Novo Nordisku, během níž akcie dánského farmaceutického giganta posílily zhruba o třetinu, je tatam. Společnost včera po zavření evropských trhů šokovala investory chmurnou předpovědí ohledně letošních tržeb, které mají meziročně klesnout o pět až 13 procent.

Akcie Novo kótované na americké burze se včera propadly přibližně o 13 procent, dnes ráno v Kodani vykazovaly ještě výraznější pokles, a to o 18 procent. Naprostá většina zisků z posledních dvou měsíců tak byla smazána.

K poklesu tržeb přispějí nižší ceny nejúspěšnějších léků na hubnutí (Wegovy, Ozempic), částečně kvůli tlaku administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa na snížení cen léčiv.

„Je to opravdu těžká zkouška pro Novo,“ přiznal pro agenturu Bloomberg výhled Lars Hytting, šéf tradingu ve společnosti ArthaScope, která má ve firmě zainvestováno. Podle něj nečekal tak hluboký propad „ani ten největší skeptik“.

Varování ohledně tržeb každopádně ukazuje, s jakými problémy se Novo potýká na rychle rostoucím trhu s léky na obezitu, kde o podíl na trhu soupeří především s Eli Lilly. Další tlak vytvářejí telemedicínské společnosti, jež prodávají levnější napodobeniny jejich léků.

Do karet Novo nehraje ani zmíněný tlak Trumpa na snížení cen léků pro Američany. Americká vláda v listopadu oznámila výrazné slevy na Ozempic a Wegovy prodávané v rámci Medicare, federálního zdravotního pojištění pro seniory. Tyto ceny začnou platit v roce 2027, připomněl Bloomberg.

Nečekaně negativní výhled prohlubuje výzvy, kterým čelí generální ředitel Mike Doustdar, jenž se snaží propouštěním a větším tlakem na výkon obnovit konkurenceschopnost firmy v oblasti revolučních léků na hubnutí.

„Zatímco dnes vidíte negativní růst finančních ukazatelů, já vidím hodně pozitivního růstu v jiných částech podnikání,“ řekl Doustdar pro Bloomberg a pochválil úspěšné uvedení nové pilulkové verze Wegovy. Podle něj se firma nyní soustředí na transformaci a vývoj nových léků.

Světlým bodem pilulka Wegovy

Určitým pozitivem je alespoň pilulková verze Wegovy. Ta měla od svého spuštění zhruba před měsícem podle finančního ředitele Karstena Munka Knudsena „skutečně skvělý začátek“, když si ji od uvedení na trh pořídilo už přes 170 tisíc pacientů. „Je to nejsilnější uvedení nového produktu v historii tohoto trhu,“ dodal.

Pilulka navíc nekanibalizuje tržby injekční verze. Podle předběžných dat je více než 80 procent pacientů nových, tedy bez předchozí léčby GLP 1 přípravky. „Vidíme velmi malé přechody z jiných GLP 1 léků. Ale je stále brzy. Naše hlavní strategie spočívá v rozšiřování trhu,“ prozradil Knudsen.

Podle analytika Evana Davida Seigermana z BMO Capital Markets budou pro investory během dnešního earnings callu klíčové právě komentáře k prodejním výsledkům pilulkové verze Wegovy a také očekávání tržeb pro Ozempic.

Kromě negativního výhledu Novo ještě včera oznámilo, že zahájí nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě až 15 miliard dánských korun (2,4 mld. USD).

Zdroj foto: Novo Nordisk



    Lilly up 10%, Novo down 18%?
    04.02.2026 14:23

    Lilly vydala výhled na 2026 s opačnou perpektivou, jako by rizika, co zmínilo Novo nebyla. Vzhledem k tomu, že působí na stejném trhu je to dost divná divergence...
    exsteel
      Re: Lilly up 10%, Novo down 18%?
      04.02.2026 14:25

      delší dobu mám pokyn N na 250 asi to nakonec klapne, ale nevím jestli budu vlastně rád
      ptd
    No nic
    04.02.2026 10:28

    dokoupíme - dlouhodobě je zde neskutečný potenciál...
    Loom
      Re: No nic
      04.02.2026 11:54

      Přijde další a další konkurence, časem generika. Nějaký potenciál má, ale nejlepší časy už má za sebou...
      qwer
        04.02.2026 12:52

        Já myslím, že se ještě ztopoří.
        Loom
