Čtvrtletní zisk UBS vzrostl o více než polovinu

Největší švýcarská banka v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 56 procent na 1,2 miliardy dolarů (téměř 25 miliard Kč), k růstu přispěly dobré výsledky divizí pro správu majetku a pro investiční bankovnictví. Oznámila to dnes firma. Zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej odhadovali na 919 milionů dolarů. Banka dnes rovněž představila nový program pro zpětný odkup vlastních akcií. Vynaložit na něj v letošním roce hodlá nejméně tři miliardy dolarů, což je stejná částka jako loni, píše agentura Reuters.
Společnost nyní dokončuje spojení s domácím konkurentem Credit Suisse, kterého převzala v roce 2023. Firma Credit Suisse se tehdy po řadě finančních neúspěchů a skandálů dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat stabilitu globálního finančního systému.
rovněž pokračuje v hledání nástupce svého výkonného ředitele Sergia Ermottiho. Ten již dříve oznámil, že hodlá na přelomu letošního a příštího roku odejít z funkce. Mezi možné kandidáty patří mimo jiné několik manažerů , například šéf její divize pro správu majetku Aleksandar Ivanovic či finanční ředitelka Beatriz Martinová, napsala agentura Bloomberg.
V celém loňském roce se čistý zisk společnosti zvýšil o 53 procent na 7,8 miliardy dolarů (přes 160 miliard Kč). Ermotti označil loňský výkon banky za skvělý a poukázal na výrazné pokroky v procesu integrace Credit Suisse, který se již podle něj blíží ke konci.