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Trump si stěžuje na ropné společnosti, zlato dál klesá, šéfem dcery ČEZ je Cyrani

Trump si stěžuje na ropné společnosti, zlato dál klesá, šéfem dcery ČEZ je Cyrani

24.06.2026 8:30
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Trump kritizuje ropné společnosti, že nezlevňují benzin, šéfem ČEZ Energy bude Pavel Cyrani, ByteDance si jde pro největší zahraniční půjčku ve své historii, zlato nadále klesá.

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