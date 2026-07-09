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SK Hynix míří na Nasdaq. O jeden z největších burzovních debutů v historii je obrovský zájem

SK Hynix míří na Nasdaq. O jeden z největších burzovních debutů v historii je obrovský zájem

09.07.2026 14:14
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Jihokorejský výrobce paměťových čipů SK Hynix dnes vstupuje na americký trh prostřednictvím depozitních certifikátů (ADR), o které byl mezi institucionálními investory mimořádný zájem.

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