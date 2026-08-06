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    ČNB rozhodne o sazbách, trhy mezitím sledují Írán a závislost Microsoftu na OpenAI

    ČNB rozhodne o sazbách, trhy mezitím sledují Írán a závislost Microsoftu na OpenAI

    06.08.2026 8:40
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Investoři dnes budou soustředit pozornost především na zasedání České národní banky, od kterého se očekává ponechání základní úrokové sazby na úrovni 3,75 %. Mezitím se na Blízkém východě objevují signály možného pokroku směrem ke znovuotevření Hormuzského průlivu. V technologickém sektoru pak poutají pozornost nové informace o závislosti Microsoftu na společnosti OpenAI, která podle zveřejněných údajů tvoří dominantní část jeho příjmů souvisejících s umělou inteligencí.

    Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini +0,1 % a Nasdaq 100 mini -0,2 %.

    Oddo BHF zvýšil doporučení na Erste Bank na „Outperform“ (oproti Neutrálnímu) a cílovou cenu na 138,52 EUR (oproti 110,25 EUR). Barclays u ní drží doporučení „Overweight“ a zvýšila cílovou cenu na 130 EUR (oproti 129 EUR). AlphaValue/Baader u ní drží doporučení „Reduce“ a zvýšila cílovou cenu na 124 EUR (oproti 121 EUR).

    Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb a zveřejní makroekonomickou prognózu. Podle analytiků centrální banka ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75 procenta. Naznačují to i výroky členů bankovní rady v médiích. ČNB naposledy upravila měnovou politiku na červnovém jednání, kdy základní úrokovou sazbu zvýšila o čtvrt procentního bodu. Bylo to první zvýšení sazeb po čtyřech letech.

    CSG zítra před otevřením trhu zveřejní své výsledky. Pro druhé čtvrtletí fiskálního roku 2026 očekáváme tržby ve výši 1,6 miliardy eur, což by představovalo meziroční růst o 11,6 %. Hlavním motorem růstu by měla být divize Defence, naopak u divize Ammo+ očekáváme pokles tržeb. Provozní zisk EBIT podle našeho odhadu dosáhne 400 milionů eur. Čistý zisk by měl podle našich odhadů dosáhnout přibližně 200 milionů eur.

    Írán oznámil, že dosáhl dohody s Ománem ohledně navrhované trasy pro lodní dopravu přes Hormuzský průliv, což by mohlo být významným krokem k opětovnému otevření této klíčové námořní cesty pro přepravu energií, zejména ropy a zemního plynu. Ve zveřejněných informacích nebyla zmíněna žádná role Spojených států. Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaila Baghaeiho je společné prohlášení Teheránu a Maskatu v závěrečné fázi přípravy. Jednání podle něj pokračují pozitivním směrem a dohoda bude uzavřena, pokud tento proces nenaruší „některé třetí strany“.

    Ukazuje se, že Microsoft získává většinu svých příjmů z umělé inteligence díky společnosti OpenAI. Softwarový gigant ve svém loňském účetním roce, který skončil v červnu, vykázal tržby od OpenAI ve výši 24,1 miliardy dolarů, vyplývá z dokumentu zveřejněného minulý týden. Toto zveřejnění naznačuje, že OpenAI tvořila více než polovinu a pravděpodobně kolem 70 % skutečných příjmů Microsoftu souvisejících s AI v posledním fiskálním roce. Zároveň to ukazuje, jak silně je Microsoft stále závislý na svém klíčovém partnerovi, společnosti OpenAI.

    Německý průmyslový koncern Siemens ve třetím čtvrtletí svého finančního roku vykázal dosud největší zisk z průmyslových aktivit v historii. V období tří měsíců do konce června se zisk meziročně zvýšil o 25 procent na 3,52 miliardy (trh odhadoval 3,18 miliardy eur). Tržby vzrostly o sedm procent na 20,79 miliardy eur a také překonaly odhady. Objem zakázek se zvýšil o 13 procent na 27,90 miliardy eur, což je podle firmy rovněž rekord. Siemens zaznamenal zlepšení ve většině svých průmyslových divizí. Obzvlášť výrazný růst výkonnosti vykázala divize Digital Industries, která se zaměřuje na automatizaci výroby. Siemens v důsledku zvýšil celoroční výhled zisku pro finanční rok, který končí v září. Nyní očekává zisk na akcii v rozmezí 11,20 až 11,50 eura, dříve zisk odhadoval mezi 10,70 až 11,10 eura.


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