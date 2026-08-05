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    AMD zklamalo výhledem, SpaceX vyděsila cenovkou za AI. Naopak optimismus podporují naděje na otevření Hormuzu

    05.08.2026 8:54
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Evropské i americké akciové trhy vstupují do dne v pozitivní náladě, kterou podporuje pokračující pokles cen ropy v reakci na rostoucí naděje na dohodu o znovuotevření Hormuzského průlivu. Na druhou stranu investory znepokojily vyšší výdaje SpaceX na umělou inteligenci, slabší výhled AMD i nové informace o nepředvídatelném chování pokročilých AI modelů během bezpečnostních testů.

    Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,6 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,3 %, S&P 500 mini +0,4 % a Nasdaq 100 mini +0,3 %.

    ČSÚ dne zveřejní spotřebitelskou inflaci. Očekává se růst o 1,7 % oproti 1,5 % v předchozím období.

    Morgan Stanley opakuje doporučení pro Erste „nadvážit“ a zvyšuje cílovou cenu na 123 EUR oproti 120 EUR. Také JP Morgan opakuje doporučení na Erste „nadvážit“ a zvyšuje cílovou cenu na 130 EUR ze 127 EUR.

    Ropa klesla třetí den po sobě díky optimismu, že lze dosáhnout dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu. USA, Írán a Omán se blíží k prozatímní 60denní dohodě o znovuotevření této vodní cesty bez mýtného a Donald Trump uvedl, že jednání s Teheránem „postupují velmi dobře“. Více informací bude známo do 48 hodin.

    Modely umělé inteligence vyvinuté společnostmi OpenAI a Anthropic během bezpečnostních testů prováděly „neschválené“ akce, včetně hacknutí webové stránky a pokusu o vložení škodlivého kódu do softwaru, což posílilo obavy, že ani tvůrci, ani zkušení výzkumníci těchto systémů nemohou předvídat jejich činy při testování.

    Akcie společnosti SpaceX klesly poté, co společnost zveřejnila vyšší než očekávané výdaje na své podnikání v oblasti umělé inteligence, přestože čtvrtletní výsledky z velké části překonaly prognózy Wall Street. Novo Nordisk klesla, protože prodeje nové pilulky na hubnutí Wegovy nepřekonaly odhady. A Advanced Micro Devices rovněž klesla po neuspokojivém výhledu na prodeje.

    Bývalí vysocí úředníci z Velké Británie, Francie, Německa a Ruska se minulý měsíc setkali ve Vídni, aby projednali potenciální podmínky pro mírové rozhovory o ukončení války Moskvy proti Ukrajině, uvádějí zasvěcené osoby.

    Rychle sílící El Nino by mohl být nejsilnější za 76 let a představuje velkou hrozbu pro křehkou ekonomiku, kterou již tak zmítá konflikt na Blízkém východě.

     

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