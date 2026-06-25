Patria Finance a ČSOB rozšiřují nabídku korunově zajištěných ETF. Nově americké, evropské i technologické akcie bez měnového rizika

Patria Finance a ČSOB navazují na uvedení prvního korunově zajištěného ETF a v rámci spolupráce ve skupině ČSOB a KBC rozšiřují ETF řady BlueSphere o tři nové fondy, zaměřené na americké akcie, evropské akcie a technologický sektor. Novinky navazují na úspěch v dubnu uvedeného a globálně orientovaného prvního BlueSphere ETF, odpovídají na poptávku českých investorů a dále rozšiřují jejich možnosti, jak investovat do klíčových světových akciových trhů jednoduše, transparentně a bez měnového rizika.
„Navazujeme na uvedení prvního korunově zajištěného ETF a přirozeně rozšiřujeme možnosti o další klíčové a vyhledávané segmenty globálních akciových trhů. Ve spolupráci v rámci skupiny ČSOB a KBC přinášíme investorům možnost jednoduše a efektivně investovat do Evropy, amerického trhu i technologických lídrů, a to bez dopadu měnových výkyvů. Právě kombinace jednoduchosti, transparentnosti a měnového zajištění je tím, co čeští investoři oceňují,“ říká Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, zodpovědný za řízení investic celé skupiny ČSOB.
BlueSphere European Equity ETF CZK Hedged sleduje index Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap EUR Index NTR. Zaměřuje se na akcie velkých a středně velkých společností, kotovaných na evropských trzích rozvinutých ekonomik. BlueSphere US Equity ETF CZK Hedged sleduje index Solactive GBS United States 500 Index USD NTR, který zahrnuje 500 největších společností obchodovaných v USA. Mezi hlavní tituly patří například , , či Alphabet. BlueSphere US Technology ETF CZK Hedged sleduje index Solactive United States Technology 100 Capped C1 USD Index NTR, zaměřený na 100 největších technologických společností, obchodovaných zejména na burze NASDAQ . Portfolio zahrnuje společnosti jako , , či . Všechna zmíněná ETF jsou měnově zajištěna.
„Z více než stovky tisíc aktivních českých investorů a investorek s Patria Finance se většina dlouhodobě zajímá nejvýrazněji o americké akcie, následované evropskými akciemi a v rámci nich právě na technologie. Zároveň s ohledem na odlišné investiční horizonty a cíle výrazná část z nich citlivě vnímá měnové riziko. Nová trojice ETF umožňuje investovat do nejatraktivnějších částí trhu a současně eliminovat vliv kurzu. Jde o logické rozšíření možností po úspěšném uvedení globální strategie,“ doplňuje Podpiera.
Nová do českých korun zajištěná ETF BlueSphere řady jsou od dnešního dne dostupná prostřednictvím obchodní platformy a mobilní aplikace Patria Finance. Postupně budou, stejně jako první globálně orientované BlueSphere ETF, zařazena také do služby Pravidelné investice a do Dlouhodobého investičního produktu (DIP).
Nová ETFka ke dnešku vstoupila na burzu v Amsterodamu a ambicí Patria Finance je uvést je ještě v průběhu letošního roku také na Burzu cenných papírů v Praze stejně, jako tomu je u prvního úspěšného globálně orientovaného BlueSphere ETF.
To se za první dva měsíce v nabídce prosadilo do TOP10 v rámci Pravidelných investic s Patria Finance mezi více než 90 v tomto režimu nabízenými a nákladově zvýhodněnými ETF. Třetina investic míří do Dlouhodobého investičního produktu. Dosud zobchodovaným objemem s těžištěm na pražské burze, který rychle přesáhl 50 milionů korun při průměrné pravidelné investici klienta kolem 2900 korun a svižně roste, titul potvrzuje úspěch. „Podíl klientů Patria Finance se dnes pohybuje nad 50 procenty celkových zobchodovaných objemů, což nás velmi těší. Jednoznačně to totiž potvrzuje, že nejde jen o příběh v rámci Patria Finance a skupiny ČSOB, ale o řešení, které si našlo své místo a je poptáváno investory napříč trhem,“ dodává Richard Podpiera.
Skupina ČSOB, které je Patria Finance součástí, a skupina KBC zamýšlejí ještě v letošním roce uvést další do korun zajištěné novinky, otevírající snadné investování do dalších atraktivních oblastí světových trhů.
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