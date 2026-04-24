Průlomové ETF: Pro českého investora je rozhodující zisk v korunách, říká šéf Patrie Podpiera

ETF dobývají svět investování a nově přicházejí i v korunách. Richard Podpiera, šéf Patria Finance a investic v celé skupině ČSOB, představuje unikátní ETF v CZK s měnovým zajištěním a vysvětluje, čím je výjimečné, jak funguje a pro koho dává smysl. „České investory nakonec zajímá, kolik budou mít v korunách, ne v dolarech,“ říká Richard Podpiera v podcastu Investice pro každého. Nová příležitost je obchodována na burzách v Praze a Amsterodamu a v nabídce Patria Finance v obchodní platformě i aplikaci a v rámci běžného investování i Pravidelných investic.
ETFka si získávají oblibu napříč investory od začátečníků až po zkušené profesionály. Důvodů je hned několik: transparentnost, nízké náklady, vysoká likvidita i jednoduchá dostupnost přes burzu. „ETF jsou instrumenty, které si investoři kupují přímo na burze. Oproti klasickým fondům mají výhodu v likviditě a v tom, že investor přesně ví, za kolik v danou chvíli nakupuje,“ vysvětluje Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance a výkonný ředitel pro investice v ČSOB. Většina ETF navíc funguje pasivně – kopíruje vybraný akciový index. Díky tomu mají nízké náklady a umožňují investorům jednoduše investovat do celých trhů bez nutnosti vybírat jednotlivé tituly.
Měnové riziko
Ačkoliv jsou globální akcie dlouhodobě atraktivní, čeští investoři naráží na jednu podstatnou bariéru – měnové riziko. Výsledný výnos totiž neovlivňuje jen vývoj akciových trhů, ale i pohyb měnových kurzů. „Viděli jsme to například v loňském roce, kdy americké akcie výrazně rostly, ale oslabení dolaru tyto zisky v korunovém vyjádření prakticky vymazalo,“ připomíná Podpiera.
Nové bluesphere° World Equity UCITS CZK Hedged ETF přináší na český trh novinku – investici do světových akcií zajištěnou do české koruny. Nejde přitom jen o obchodování v korunách, ale o skutečné měnové zajištění samotné hodnoty ETF. „To, co ETF vydělá v dolarech, vydělá investor i v korunách. Bez vlivu pohybu měnového kurzu,“ vysvětluje Podpiera s tím, že toto je hlavní přidaná hodnota inovativního produktu.
bluesphere° World UCITS Equity CZK hedged ETF sleduje vývoj indexu Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Ten zahrnuje akcie velkých a středních společností z rozvinutých světových ekonomik a je srovnatelný se složením vyhledávaného indexu MSCI World Index nebo FTSE Developed World Index. Největší regionální zastoupení mají Spojené státy, Japonsko a Velká Británie. Sektorům dominují technologie, finance a průmysl. Najdete v něm společnosti jako Nvidia, Microsoft či Apple. Do české koruny zajištěná třída pomáhá omezit dopad kurzových výkyvů a současně umožňuje využít výhod transparentního, likvidního a nákladově efektivního investičního nástroje.
Nízké náklady a dostupnost už od 500 korun
Stejně jako u jiných pasivních ETF hraje důležitou roli nákladovost. Celkový roční náklad fondu (TER) činí 0,4 % ročně, což odpovídá standardu u globálních akciových ETF. „Důležité je nejen to, kolik stojí samotné ETF, ale i jak jednoduše se k němu investor dostane,“ doplňuje Podpiera. Patria proto umožňuje nákup ETF i formou frakčního obchodování v rámci Pravidelného investování. Investor si nemusí kupovat celé kusy, ale zadá částku, kterou chce investovat – například formou Pravidelné investice. „Doporučujeme investovat pravidelně. Nikdo neumí časovat trh a pravidelné investování pomáhá rozložit výkyvy,“ vysvětluje šéf Patrie. Minimální investice začíná již na 500 Kč měsíčně.
Klienti Patrie si mohou ETF pořídit jednoduše prostřednictvím investičního účtu, jehož založení probíhá digitálně včetně využití BankID. „Stačí mít účet u brokera, projít investiční dotazník a investor může okamžitě investovat. Žádné složité kroky, žádné speciální znalosti,“ shrnuje Podpiera.
Korunové zajištění je podle Podpiery ideální zejména pro dlouhodobé investory, kteří mají své budoucí výdaje v české měně, například v rámci Dlouhodobého investičního produktu (DIP). „Já osobně si ETF zajištěné do korun jednoznačně koupím. V důchodu mě nebude zajímat, kolik to bylo v dolarech, ale kolik budu mít v korunách,“ dodává Podpiera.
Další inovativní ETF v plánu do léta
bluesphere° World UCITS Equity CZK hedged ETF je prvním krokem. Patria Finance ve spolupráci s KBC Asset Management a ČSOB přinese do léta další atraktivní korunově zajištěná ETF – například na americké akcie (S&P 500), evropské trhy nebo rozvíjející se ekonomiky. „Teď se soustředíme na to, aby bylo první ETF úspěšné a další brzká uvedení plánujeme,“ uzavírá Richard Podpiera.
