Patria Finance uvádí první korunově zajištěnou investici do atraktivních světových akcií. Je součástí vstupu KBC na rapidně rostoucí trh ETF v Evropě

Patria Finance ze Skupiny ČSOB od dnešního dne uvádí nové bluesphere° World Equity UCITS CZK Hedged ETF, které umožňuje českým investorům investovat do globálních lídrů, jako jsou Nvidia, Microsoft či Apple, bez měnového rizika. ETF je součástí vstupu společnosti KBC Asset Management (KBC AM) na prudce rostoucí evropský trh ETF a představuje jedinečné řešení, navržené přímo pro potřeby českých investorů. Je kótováno na burze Euronext Amsterdam a zároveň v rámci duálního listingu na Burze cenných papírů Praha a počátkem dalších ETF inovací.
"Uvedení ETF se zajištěním do české koruny je logickým krokem v naší ambici podporovat klienty transparentními, efektivními a uživatelsky přívětivými investičními řešeními, v souladu s naším posláním přivést k investování co nejvíce lidí. Nákupem tohoto produktu získávají klienti v reálném čase přístup na akciový trh a zároveň diverzifikované portfolio společností prostřednictvím jediné transakce. Takto vypadá jednoduché investování,“ uvádí Johan Lema, generální ředitel KBC Asset Management.
bluesphere° World UCITS Equity CZK hedged ETF sleduje vývoj indexu Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Ten zahrnuje akcie velkých a středních společností z rozvinutých světových ekonomik a je srovnatelný se složením vyhledávaného indexu MSCI World Index nebo FTSE Developed World Index. Největší regionální zastoupení mají Spojené státy, Japonsko a Velká Británie. Sektorům dominují technologie, finance a průmysl. Najdete v něm společnosti jako Nvidia, Microsoft či Apple. Do české koruny zajištěná třída pomáhá omezit dopad kurzových výkyvů a současně umožňuje využít výhod transparentního, likvidního a nákladově efektivního investičního nástroje.
"Rozšíření nabídky o ETF, pokrývající atraktivní světové akcie v českých korunách se zajištěním měnového rizika, je přesně tím typem inovace, o který jsme v Patrii usilovali. Na přípravě jsme se aktivně podíleli a jsme rádi, že jej nyní můžeme klientům pohodlně zpřístupnit přes obchodní platformu i mobilní aplikaci,“ uvádí Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, zodpovědný za řízení investic v celé skupině ČSOB.
Zajištění do české koruny je atraktivní zejména v obdobích oslabení amerického dolaru vůči české koruně a jeho význam dobře ukazuje průběh roku 2025. Přes 60 procent klientů Patria Finance preferuje investice do amerických akciových indexů na čele s S&P 500 a Nasdaq 100 a do amerických společností v čele s Nvidia, AMD nebo Alphabet. Přestože index S&P 500 za rok 2025 zhodnotil o 17,9 procenta a Patria Finance dokázala průměrně zhodnotit portfolia svých aktivních klientů o 19,7 procenta, tedy nad dynamikou indexu S&P 500, byl to právě americký dolar, který v průběhu roku 2025 oslabil vůči české koruně o zhruba 15 procent a z výnosnosti pro českého investora v daném roce ukusoval. Pokud u zajištěného ETF například podkladové americké akcie vzrostou o 10 procent, pohyb měnového kurzu nemá dodatečný vliv a zhodnocení pro investora zůstává 10 procent.
„Uvedení ETF, které bude na Burze cenných papírů Praha obchodováno v českých korunách, vnímáme jako důležitý krok v dalším rozvoji domácího kapitálového trhu. Čeští investoři tak získávají přímý přístup ke globálním akciovým lídrům v podobě, která reflektuje jejich měnové preference a zároveň posiluje význam pražské burzy jako místa pro moderní investiční produkty. Právě rozšiřování nabídky investičních nástrojů, včetně duálních listingů, dlouhodobě přispívá k růstu likvidity a atraktivity našeho trhu,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.
bluesphere° World Equity UCITS CZK hedged ETF je od dnešního dne dostupné pro přímý nákup v obchodní platformě i mobilní aplikaci. Patria Finance jej brzy zařadí do Pravidelného investování, který umožňuje i méně zkušeným investorům pohodlně investovat do atraktivních světových akcií a indexů již od 500 korun s využitím frakčního obchodování. ETF je možné pořídit jak ihned přímým nákupem celých kusů, tak návazně skrze Pravidelné investice v rámci běžného investování a také do Dlouhodobého investičního produktu (DIP) od Patria Finance, který je nabízen jako řešení celé skupiny ČSOB a opakovaně žebříčky a tržními srovnáními hodnocen jako nejlepší DIP na trhu.
KBC Asset Management ve spolupráci s Patria Finance plánuje postupně uvádět na evropské trhy a burzy v Amsterdamu a Praze také další atraktivní ETF. Několik nových ETF se zajištěním do české koruny, které dále rozšíří nabídku globálních investic přizpůsobených potřebám českých investorů, je ambicí přinést ještě do léta tohoto roku. Zaměřena budou na globální benchmarky, sektory i investiční témata.
Trh s ETF v Evropě překročil už na podzim loňského roku objem 3 bilionů amerických dolarů a v celoroční bilanci vzrostl o více jak třetinu proti roku 2024. Rok 2026 začal historicky nejsilnějším tempem přílivu nových investic do ETF, které jsou v globálním měřítku nejvýraznější právě do evropských akciových ETF. Obchodní aktivita pražské burzy byla v roce 2025 nejvyšší od roku 2013 a nejdynamičtěji rostou vedle akcií právě fondové produkty včetně ETF, které se postupně stávají významnou součástí retailového investování.
Disclaimer: S investováním je spojeno riziko. Zmíněné investiční nástroje nemusí být z pohledu cílového trhu vhodné pro každého. Nejedná se o investiční poradenství.