Unikátní korunové ETFko na světové akcie už zítra poprvé zamíří do Pravidelných investic. Co nabízí další dvě desítky nováčků?

14.05.2026 12:20
Autor: Redakce, Patria.cz

Už zítra, v pátek 15. května, proběhne nejbližší rozhodný den pro zainvestování do Pravidelných investic s Patria Finance. Klienti čelního brokera si do nich poprvé nakoupí unikátní Bluesphere° World Equity UCITS CZK Hedged ETF, které je průlomovou možností pro českého investora, jak investovat do globálních akcií bez měnového rizika. ETF si postupně získává solidní místo ve zobchodovaných objemech na pražské burze a ač ještě není v „Pravidelkách“, hned za duben se probojovalo mezi TOP10 obchodovaných ETF v Patrii. Investoři však mohou vybírat hned z dalších více než dvou desítek nováčků. Která témata nebo regiony tato nová ETFka otevírají?

Průlomové ETFko Bluesphere° World Equity UCITS CZK Hedged ETF, které je pro domácího investora historicky první možností, jak zainvestovat skrze korunové ETF do indexu světových akcií bez podstupování měnového rizika, uvedla KBC Asset Management ve spolupráci s Patrií 16. dubna.

Novinka vzbudila velký zájem a zároveň vyvolala v českém investičním světě přirozenou diskuzi, nakolik je, nebo není výhodná či pro koho je nebo není vhodná, což samozřejmě spoluurčuje investiční horizont a zkušenost a investiční rozkročenost daného investora. Zatímco někomu s pokročilou zkušeností a opravdu dlouhým investičním horizontem dávat smysl nebude, tak pro mnoho dalších investorů nabízí unikátní cestu, jak za velmi konkurenceschopný TER 0,4 % (menší měny, kam patří i CZK, se typicky pohybují od 0,5 % výše) investovat bez měnového rizika do kousků od bezpočtu světových akcií, klidněji spát a lépe predikovat výnos. A právě o tom dané ETFko především je a míří tak nejen na investory, kteří se na světových trzích rozkoukávají a měnové riziko pro ně představuje nejistotu a neznámou navíc.

Faktem je, že zobchodovaný objem na pražské burze přesáhl ke středě 13. května, tedy za necelý měsíc od svého uvedení, 33 milionů korun. Denní objemy v některé dny pak překračují tři miliony korun, což na ETFkového nováčka rozhodně není špatné. Směle tak přehrává některé dlouhodobě zavedené emise domácího trhu.

Zájem investorů potvrzují i interní statistiky Patria Finance, kde se ETFko hned v prvním měsíci své existence dostalo mezi TOP10 nejpoptávanějších a klienty nejvíce obchodovaných ETF, když v datech za duben obsadilo 9. místo. Na čelní pozice se probojovalo i na platformách či v aplikacích některých dalších bank nebo brokerů. Korunové ETFko je obchodováno (mnohem více) na pražské burze a dále v Amsterodamu, kde k němu v květnu přibyla „sestra“ v EUR.

"Rozšíření nabídky o ETF, pokrývající atraktivní světové akcie v českých korunách se zajištěním měnového rizika, je přesně tím typem inovace, o který jsme v Patrii usilovali. Na přípravě jsme se aktivně podíleli a jsme rádi, že jej nyní můžeme klientům pohodlně zpřístupnit přes obchodní platformu i mobilní aplikaci,“ uvedl Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, zodpovědný za řízení investic v celé skupině ČSOB.

Průlomové korunové ETF sleduje vývoj indexu Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Ten zahrnuje akcie velkých a středních společností z rozvinutých světových ekonomik a je srovnatelný se složením vyhledávaného indexu MSCI World Index nebo FTSE Developed World Index. Největší regionální zastoupení mají Spojené státy, Japonsko a Velká Británie. Sektorům dominují technologie, finance a průmysl. Najdete v něm společnosti jako Nvidia, Microsoft či Apple. Do české koruny zajištěná třída pomáhá omezit dopad kurzových výkyvů a současně umožňuje využít výhod transparentního, likvidního a nákladově efektivního investičního nástroje.

Tím ale novinky v Pravidelných investicích rozhodně nekončí. Do „Pravidelek“ zařazených ETF je nově 91 z dřívějších 69. Přes dvě desítky novinek od tvůrců iShares a Amundi míří na celosvětové akcie, svět bez USA, státní i korporátní dluhopisy, evropské i asijské emerging markets trhy nebo tematické investice, mezi které patří obranný sektor, zlato, producenti a těžaři kovů a rud, private equity nebo hydrogen. Podrobnosti jsou k dispozici ZDE.

Velkou výhodou investování v rámci Pravidelných investic je možnost už od pětisetkoruny nakupovat ETF frakčně. Pro širokou skupinu klientů je obchodování navíc zcela bez nákupních poplatků.

Ambicí Patria Finance ve spolupráci s KBC Asset Management je přinést už v průběhu června další ETFkové novinky, které Čechům umožní snadné investice do dalších globálních benchmarků, sektorů a klíčových světových investičních témat bez měnového rizika.

ISIN

 

Instrument

 

Měna

 

Market

 

Entry date

 

IE000YC7FPB6

 

BlueSphere World Equity UCITS ETF CZK Hedged

 

CZK

 

AEX (tady je duallisting, u ostatních není potřeba řešit)

 

16.04.2026

 

IE0003XJA0J9

 

Amundi Prime All Country World Acc

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

LU2611731824

 

Amundi NYSE ARCA Gold Bugs Dist

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

LU3038520774

 

Amundi Stocks Europe Defense Acc

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

IE00085PWS28

 

Amundi MSCI World Ex USA Acc

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

IE000RHYOR04

 

iShares EUR Ultrashort Bond

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

IE00BF11F565

 

iShares Core € Corp Bond

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

IE000JJPY166

 

iShares € Cash

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

LU1437015735

 

Amundi Core MSCI Europe

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

FR0010930644

 

Amundi Global Hydrogen

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

LU1681043912

 

Amundi MSCI China Tech

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

IE00B1TXHL60

 

iShares Listed Private Equity

 

EUR

 

 

 

16.04.2026

 

IE00B4M7GH52

 

iShares MSCI Poland

 

USD

 

 

 

16.04.2026

 

IE00BJ5JPG56

 

iShares MSCI China Acc

 

USD

 

 

 

16.04.2026

 

IE00BGSF1X88

 

iShares USD Treasury Bond 0-1yr

 

USD

 

 

 

16.04.2026

 

IE00BYXYYM63

 

iShares US Aggregate Bond

 

USD

 

 

 

16.04.2026

 

IE00BYWZ0440

 

iShares Global High Yield Corp Bond

 

USD

 

 

 

16.04.2026

 

IE000MLMNYS0

 

iShares S&amp;P 500 Equal Weight

 

USD

 

 

 

16.04.2026

 

LU1681041205

 

Amundi USD Emerging Markets Government Bond

 

USD

 

 

 

16.04.2026

 

IE000ROSD5J6

 

iShares Essential Metals Producers

 

USD

 

 

 

16.04.2026

 

IE00063FT9K6

 

iShares Copper Miners

 

USD

 

 

 

16.04.2026

 


