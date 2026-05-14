Unikátní korunové ETFko na světové akcie už zítra poprvé zamíří do Pravidelných investic. Co nabízí další dvě desítky nováčků?

Už zítra, v pátek 15. května, proběhne nejbližší rozhodný den pro zainvestování do Pravidelných investic s Patria Finance. Klienti čelního brokera si do nich poprvé nakoupí unikátní Bluesphere° World Equity UCITS CZK Hedged ETF, které je průlomovou možností pro českého investora, jak investovat do globálních akcií bez měnového rizika. ETF si postupně získává solidní místo ve zobchodovaných objemech na pražské burze a ač ještě není v „Pravidelkách“, hned za duben se probojovalo mezi TOP10 obchodovaných ETF v Patrii. Investoři však mohou vybírat hned z dalších více než dvou desítek nováčků. Která témata nebo regiony tato nová ETFka otevírají?
Průlomové ETFko Bluesphere° World Equity UCITS CZK Hedged ETF, které je pro domácího investora historicky první možností, jak zainvestovat skrze korunové ETF do indexu světových akcií bez podstupování měnového rizika, uvedla KBC Asset Management ve spolupráci s Patrií 16. dubna.
Novinka vzbudila velký zájem a zároveň vyvolala v českém investičním světě přirozenou diskuzi, nakolik je, nebo není výhodná či pro koho je nebo není vhodná, což samozřejmě spoluurčuje investiční horizont a zkušenost a investiční rozkročenost daného investora. Zatímco někomu s pokročilou zkušeností a opravdu dlouhým investičním horizontem dávat smysl nebude, tak pro mnoho dalších investorů nabízí unikátní cestu, jak za velmi konkurenceschopný TER 0,4 % (menší měny, kam patří i CZK, se typicky pohybují od 0,5 % výše) investovat bez měnového rizika do kousků od bezpočtu světových akcií, klidněji spát a lépe predikovat výnos. A právě o tom dané ETFko především je a míří tak nejen na investory, kteří se na světových trzích rozkoukávají a měnové riziko pro ně představuje nejistotu a neznámou navíc.
Faktem je, že zobchodovaný objem na pražské burze přesáhl ke středě 13. května, tedy za necelý měsíc od svého uvedení, 33 milionů korun. Denní objemy v některé dny pak překračují tři miliony korun, což na ETFkového nováčka rozhodně není špatné. Směle tak přehrává některé dlouhodobě zavedené emise domácího trhu.
Zájem investorů potvrzují i interní statistiky Patria Finance, kde se ETFko hned v prvním měsíci své existence dostalo mezi TOP10 nejpoptávanějších a klienty nejvíce obchodovaných ETF, když v datech za duben obsadilo 9. místo. Na čelní pozice se probojovalo i na platformách či v aplikacích některých dalších bank nebo brokerů. Korunové ETFko je obchodováno (mnohem více) na pražské burze a dále v Amsterodamu, kde k němu v květnu přibyla „sestra“ v EUR.
"Rozšíření nabídky o ETF, pokrývající atraktivní světové akcie v českých korunách se zajištěním měnového rizika, je přesně tím typem inovace, o který jsme v Patrii usilovali. Na přípravě jsme se aktivně podíleli a jsme rádi, že jej nyní můžeme klientům pohodlně zpřístupnit přes obchodní platformu i mobilní aplikaci,“ uvedl Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, zodpovědný za řízení investic v celé skupině ČSOB.
Průlomové korunové ETF sleduje vývoj indexu Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Ten zahrnuje akcie velkých a středních společností z rozvinutých světových ekonomik a je srovnatelný se složením vyhledávaného indexu MSCI World Index nebo FTSE Developed World Index. Největší regionální zastoupení mají Spojené státy, Japonsko a Velká Británie. Sektorům dominují technologie, finance a průmysl. Najdete v něm společnosti jako Nvidia, Microsoft či Apple. Do české koruny zajištěná třída pomáhá omezit dopad kurzových výkyvů a současně umožňuje využít výhod transparentního, likvidního a nákladově efektivního investičního nástroje.
Tím ale novinky v Pravidelných investicích rozhodně nekončí. Do „Pravidelek“ zařazených ETF je nově 91 z dřívějších 69. Přes dvě desítky novinek od tvůrců iShares a Amundi míří na celosvětové akcie, svět bez USA, státní i korporátní dluhopisy, evropské i asijské emerging markets trhy nebo tematické investice, mezi které patří obranný sektor, zlato, producenti a těžaři kovů a rud, private equity nebo hydrogen. Podrobnosti jsou k dispozici ZDE.
Velkou výhodou investování v rámci Pravidelných investic je možnost už od pětisetkoruny nakupovat ETF frakčně. Pro širokou skupinu klientů je obchodování navíc zcela bez nákupních poplatků.
Ambicí Patria Finance ve spolupráci s KBC Asset Management je přinést už v průběhu června další ETFkové novinky, které Čechům umožní snadné investice do dalších globálních benchmarků, sektorů a klíčových světových investičních témat bez měnového rizika.
IE000YC7FPB6
BlueSphere World Equity UCITS ETF CZK Hedged
CZK
AEX (tady je duallisting, u ostatních není potřeba řešit)
16.04.2026
IE0003XJA0J9
Amundi Prime All Country World Acc
EUR
16.04.2026
LU2611731824
Amundi NYSE ARCA Gold Bugs Dist
EUR
16.04.2026
LU3038520774
Amundi Stocks Europe Defense Acc
EUR
16.04.2026
IE00085PWS28
Amundi MSCI World Ex USA Acc
EUR
16.04.2026
IE000RHYOR04
iShares EUR Ultrashort Bond
EUR
16.04.2026
IE00BF11F565
iShares Core € Corp Bond
EUR
16.04.2026
IE000JJPY166
iShares € Cash
EUR
16.04.2026
LU1437015735
Amundi Core MSCI Europe
EUR
16.04.2026
FR0010930644
Amundi Global Hydrogen
EUR
16.04.2026
LU1681043912
Amundi MSCI China Tech
EUR
16.04.2026
IE00B1TXHL60
iShares Listed Private Equity
EUR
16.04.2026
IE00B4M7GH52
iShares MSCI Poland
USD
16.04.2026
IE00BJ5JPG56
iShares MSCI China Acc
USD
16.04.2026
IE00BGSF1X88
iShares USD Treasury Bond 0-1yr
USD
16.04.2026
IE00BYXYYM63
iShares US Aggregate Bond
USD
16.04.2026
IE00BYWZ0440
iShares Global High Yield Corp Bond
USD
16.04.2026
IE000MLMNYS0
iShares S&P 500 Equal Weight
USD
16.04.2026
LU1681041205
Amundi USD Emerging Markets Government Bond
USD
16.04.2026
IE000ROSD5J6
iShares Essential Metals Producers
USD
16.04.2026
IE00063FT9K6
iShares Copper Miners
USD
16.04.2026