Korunové ETFko na světové akcie má ode dneška eurovou sestru. Novinky pro české investory přinesou následující týdny

07.05.2026 10:30
Autor: Redakce, Patria.cz

Na dubnové uvedení prvního korunového ETF sledujícího akcie velkých a středních společností z rozvinutých světových ekonomik navazuje Patria Finance ode dneška také jeho eurovou verzí kótovanou na burze Euronext v Amsterdamu. ETF je součástí vstupu společnosti KBC Asset Management (KBC AM) na prudce rostoucí evropský trh ETF a představuje jedinečné řešení, navržené přímo pro potřeby českých investorů.

BlueSphere World Equity EUR sleduje vývoj indexu Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Ten má v sobě akcie společností z rozvinutých světových ekonomik. Největší regionální zastoupení mají Spojené státy, Japonsko a Velká Británie. Sektorům dominují technologie, finance a průmysl. Najdete v něm společnosti jako Nvidia, Microsoft či Apple.

ETF je dostupné v obchodní platformě i aplikaci Patria Finance, a to jak v rámci běžného investování, tak i Pravidelných investic, které umožňují pohodlně investovat do atraktivních světových akcií a indexů díky frakčnímu obchodování již od 500 korun a pro širokou skupinu klientů zcela bez nákupních poplatků.

O výhodách bluesphere° World Equity UCITS CZK Hedged ETF s měnovým zajištěním povídal v nedávnem rozhovoru Richard Podpiera, šéf PatriFinance a investic v celé skupině ČSOB. Na korunové ETF, které je v domovské měně pro české investory, dnes navázalo sesterské ETF, které je ode dneška obchodováno na amsterodamské burze v ETF a tedy domovské měně pro evropské investory v souladu se strategií KBC. 

Pro české investory je zásadnější zprávou, že Patria Finance ve spolupráci s KBC Asset Management přinesou už v nadcházejících týdnech a měsících další ETFkové novinky, které Čechům umožní snadné investice do dalších globálních benchmarků, sektorů a klíčových světových investičních témat bez měnového rizika.

Disclaimer: S investováním je spojeno riziko. Zmíněné investiční nástroje nemusí být z pohledu cílového trhu vhodné pro každého. Nejedná se o investiční poradenství.

 

07.05.2026
14:31Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
13:32Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou  
12:18Goldman Sachs: Americká ekonomika neuvěřitelně odolná, nesnažte se nyní časovat akciový trh
11:26Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí  
11:12Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent
11:00Arm naráží na výrobní limity u nových AI čipů, akcie padají i přes rekordní tržby
10:30Korunové ETFko na světové akcie má ode dneška eurovou sestru. Novinky pro české investory přinesou následující týdny
9:03Rozbřesk: Jak vyzní dnešní zasedání ČNB? Centrální bankéři by nejraději Írán „vyseděli“
8:53ČNB rozhodne o sazbách, nová naděje mezi USA a Íránem a Fed varuje před inflací  
6:00Watchlist: Začínáme sledovat ServiceNow a Nokii  
06.05.2026
17:48Rychlá regenerace trhu a úvahy o jeho předraženosti
16:50Uber překonal očekávání. Trh ale váhá, zda z robotaxi nevznikne nový kapitálově náročný příběh  
15:31Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
14:22Nvidia se vrhá do optiky. Se společností Corning postaví v USA tři pokročilé závody
13:22Akcie CSG se po prudkém poklesu pomalu vzpamatovávají. Posilují až o sedm procent
13:16Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
13:10Akcie Walt Disney letí po výsledcích nahoru, návštěvnost parků ale klesla
12:03Infineon těží z AI boomu a vylepšuje výhled. Poptávka po čipech pro datová centra raketově roste
11:53AMD táhnou vzhůru serverové procesory. Trh začíná věřit, že umělá inteligence vytvořila nové úzké hrdlo  
10:46Výhled AMD podporuje akciové trhy v dalším růstu, ropu tlačí dolů naděje na mír  

Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět