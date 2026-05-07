Korunové ETFko na světové akcie má ode dneška eurovou sestru. Novinky pro české investory přinesou následující týdny

Na dubnové uvedení prvního korunového ETF sledujícího akcie velkých a středních společností z rozvinutých světových ekonomik navazuje Patria Finance ode dneška také jeho eurovou verzí kótovanou na burze Euronext v Amsterdamu. ETF je součástí vstupu společnosti Asset Management (KBC AM) na prudce rostoucí evropský trh ETF a představuje jedinečné řešení, navržené přímo pro potřeby českých investorů.
BlueSphere World Equity EUR sleduje vývoj indexu Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Ten má v sobě akcie společností z rozvinutých světových ekonomik. Největší regionální zastoupení mají Spojené státy, Japonsko a Velká Británie. Sektorům dominují technologie, finance a průmysl. Najdete v něm společnosti jako , či .
ETF je dostupné v obchodní platformě i aplikaci Patria Finance, a to jak v rámci běžného investování, tak i Pravidelných investic, které umožňují pohodlně investovat do atraktivních světových akcií a indexů díky frakčnímu obchodování již od 500 korun a pro širokou skupinu klientů zcela bez nákupních poplatků.
O výhodách bluesphere° World Equity UCITS CZK Hedged ETF s měnovým zajištěním povídal v nedávnem rozhovoru Richard Podpiera, šéf PatriFinance a investic v celé skupině ČSOB. Na korunové ETF, které je v domovské měně pro české investory, dnes navázalo sesterské ETF, které je ode dneška obchodováno na amsterodamské burze v ETF a tedy domovské měně pro evropské investory v souladu se strategií KBC.
Pro české investory je zásadnější zprávou, že Patria Finance ve spolupráci s KBC Asset Management přinesou už v nadcházejících týdnech a měsících další ETFkové novinky, které Čechům umožní snadné investice do dalších globálních benchmarků, sektorů a klíčových světových investičních témat bez měnového rizika.
