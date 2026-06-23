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ČEZ založil ČEZ Energy, ETF lákají rekordní miliardy a Lucid propouští

ČEZ založil ČEZ Energy, ETF lákají rekordní miliardy a Lucid propouští

23.06.2026 8:52
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

ČEZ pokračuje svými kroky k prodej podílu v nové energetické divizi, zatímco Tatra Trucks řeší spor mezi akcionáři. Automobilový trh v EU dál směřuje k elektromobilitě, rekordní příliv kapitálu do ETF potvrzuje chuť investorů riskovat a geopolitiku i trhy ovlivňují debaty o měnách, regulaci AI i pokračující tlak v průmyslu.

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