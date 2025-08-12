Hledat v komentářích

Trhy reagují na data americké inflace pozitivně

Trhy reagují na data americké inflace pozitivně

12.08.2025 17:00
Autor: David Dvořák, Patria Finance

Americké trhy dnes reagují na pozitivní zprávy. Míra inflace v USA za červenec meziročně vzrostla o 2,7 %, což je méně než očekávaných 2,8 %. Tento výsledek zlepšil tržní sentiment a zvýšil pravděpodobnost, že Fed přistoupí ke snížení úrokových sazeb dříve, než se dosud předpokládalo.

    12.08.2025 17:09

    ...worries about data quality rise... .. https://finance.yahoo.com/news/us-consumer-prices-increase-moderately-124022298.html
    SFX
      byla inflace v červenci USA opravdu stále nízká? ?
      12.08.2025 17:30

      ... nebo se data již začínají (?)... "mírně upravovat" , aby nový šéf nevyvolal hněv Trumpa (když posel špatných zpráv = předchozí šéfka BLS byla okamžitě propuštěna ...)...... "...concerns are mounting over the Quality of inflation and employment reports following budget and staffing cuts that have resulted in the suspension of data collection for portions of the Consumer Price Index basket in some areas across the country. .....Those worries were amplified by the firing of Erika McEntarfer, the head of the BLS, early this month after data showed stall-speed job growth in July." "...Obavy ohledně kvality zpráv o inflaci a zaměstnanosti rostou po rozpočtových a personálních škrtech, které vedly k pozastavení sběru dat pro části koše indexu spotřebitelských cen --- ..... Tyto obavy byly umocněny propuštěním Eriky McEntarferové, vedoucí BLS, začátkem tohoto měsíce poté, co data ukázala stagnující růst zaměstnanosti v červenci.
      SFX
