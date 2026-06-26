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Bloomberg: ČEZ jedná s JP Morgan či Barclays, pro svou novou dceru zvažuje IPO

Bloomberg: ČEZ jedná s JP Morgan či Barclays, pro svou novou dceru zvažuje IPO

26.06.2026 16:58
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Energetická skupina ČEZ si vybírá investiční banky, které jí mají pomoci s vyčleněním části podnikání mimo výrobu elektřiny. Tento krok by mohl vést k jedné z největších primárních veřejných nabídek akcií v Evropě za poslední roky, píše agentura Bloomberg.

ČEZ má podle zdrojů agentury jednat s bankami Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley a Société Générale o možných strategických scénářích. Ty zahrnují jak uvedení nové jednotky na burzu, tak případný prodej menšinového podílu investorům.

Záměr české vlády je získat nad ČEZem plnou kontrolu. V rámci tohoto procesu má dojít k oddělení zákaznického segmentu, kam patří prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby, do nové dceřiné společnosti ČEZ Energy, v níž si stát ponechá většinový 51procentní podíl.

Mluvčí ČEZ Bloombergu sdělil, že společnost je ve fázi výběru poradců a další informace zveřejní později.

Aktiva, která by mohla být do ČEZ Energy vyčleněna, mají účetní hodnotu přibližně 7,6 miliardy dolarů a v loňském roce se podílela zhruba ze 40 procent na provozním zisku (EBITDA) celé skupiny. Tržní ocenění by však podle zdrojů obeznámených s jednáním mohlo být výrazně vyšší, i když konečný rozsah transakce zatím není pevně stanoven, dodává Bloomberg.

Oddělení stabilních, regulovaných činností od výroby elektřiny, která je více vystavena cenovým výkyvům a investičním rizikům, by podle ČEZ mohlo nové společnosti otevřít cestu k širšímu spektru investorů i financujících bank. To by se následně mohlo projevit i v příznivějších podmínkách financování, jak firma uvedla již v dřívějších materiálech k plánované restrukturalizaci.

Před dvěma dny ČEZ oznámil, že novou dceřinou společnost ČEZ Energy povede Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize obchodu a strategie ČEZ. Představenstvo pak povede Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ.



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