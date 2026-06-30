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S&P 500 uzavřel nejlepší čtvrtletí od roku 2020 růstem

S&P 500 uzavřel nejlepší čtvrtletí od roku 2020 růstem

30.06.2026 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie zakončily nejlepší čtvrtletí za posledních 6 let dalším růstem, když trhy podpořily silné ekonomické údaje a pokračující rally technologických titulů.

Článek se odemkne 30.06.2026 23:01

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