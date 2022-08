SAB Finance a.s.: Úspěšné a rekordní hospodářské výsledky za 1. pololetí 2022

SAB Finance a.s

IČ: 24717444

11. 8. 2022 – SAB Finance a.s. vykázala k 30. červnu 2022 zisk před zdaněním ve výši 154 milionů Kč. Čistý zisk tak meziročně zvýšila o 81% na 125 milionů Kč. Výnos dosáhl rekordní výše 309,6 milionů Kč. K úžasným výsledkům přispěla vysoká volatilita české koruny, a tedy potřeba podniků se zajišťovat proti nečekaným výkyvům kurzu. Vysoký úrokový diferenciál české koruny proti euru mluví pro scénář posilování koruny. Na druhou stranu drtivý tlak na oslabení měn východní Evropy vytváří prostor pro úvahy k oslabení české koruny. Zejména při pohledu na oslabení maďarského forintu a heroický výkon Maďarské národní banky při zvyšování úrokových sazeb se nelze ubránit obavám z oslabení české měny. Proto je i nadále nezbytné pro podniky se zajišťovat proti neplánovaným výkyvům české koruny. SAB Finance a.s. je velmi úspěšný nejen v oblasti spotového obchodu, ale zejména v edukaci klientů o potřebě zajištění forwardovými obchody. Příjmy z forwardů pro SAB Finance a.s. tvoří rovnocenný pilíř s příjmy ze spotových obchodů. Výsledkem je perspektiva mimořádně ziskových období, a tedy nadstandardních dividend pro akcionáře.



Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. proto navrhuje valné hromadě ke schválení výplatu dividendy akcionářům z vlastních zdrojů společnosti ve výši 89,371 milionů Kč. Rozdělení vlastních zdrojů společnosti navrhovaným způsobem je ekonomicky opodstatněno a podloženo dosaženým ziskem za první pololetí roku 2022 ve výši 154 milionů Kč. Jedná se tedy o dividendu ve výši 34,68 Kč na akcii a v poměru k obvyklé tržní ceně výnos představuje 6,5 % p.a. Jelikož je pololetní zisk vyšší než vytvořené fondy společnosti, bude zbývající část zisku vyplacena spolu se ziskem za druhé pololetí roku 2022 po ukončení účetního období.



Pokud valná hromada tento návrh schválí, bude výnos připsán všem akcionářům, kteří budou držet akcie SAB Finance a.s. k rozhodnému dni, kterým bude 4. pracovní den po datu konání valné hromady, tedy 22. září 2022.



SAB Finance a.s. svými výsledky potvrzuje výnosnost deklarovanou při vstupu na BCPP a v dubnu 2022 byl titul SAB Finance a.s. sedmý nejobchodovanější na pražské burze.



Rekordní a úspěšné hospodářské výsledky společností s kapitálovou účastí SAB Finance a.s. za 1. pololetí 2022



FCM Bank za první pololetí 2022 (majetková účast 99 %)



FCM Bank zvýšila k 30.6.2022 podle předběžných výsledků zisk před zdaněním více než trojnásobně z 464 tisíc EUR na 1 466 tisíc EUR, tedy z 11,5 milionů Kč na 36,3 milionů Kč. Banka patří mezi nejrychleji rostoucí korporátní banky na Maltě, k výraznému navýšení zisku přispívá především kontinuální růst objemu poskytnutých úvěrů.



TRINITY BANK za první pololetí 2022 (majetková účast 9,9 %)



TRINITY BANK překonala podle předběžných výsledků k 30.6.2022 plán zisku o 175 % a dosáhla zisku před zdaněním ve výši 311 milionů Kč. To je o 338 % více než k 30.6.2021 (71 milionů Kč). Na výrazném zisku se podílely především správně nastavená strategie banky v oblasti nárůstu objemu depozit, růst úvěrového portfolia a dosažené výnosy z realizovaných investic do cenných papírů.



Akcie SAB Finance a.s. byla tedy zhodnocena i o zisky z dceřiných účastí. O kumulovaném zisku před zdaněním za první pololetí 2022 lze uvažovat ve výši 220 milionů Kč. Účetní zisk SAB Finance a.s. bude navýšen až po výplatě dividendy z dceřiných společností po ukončení účetního období.



Perspektivní budoucnost



Podpora a pomoc klientům SAB Finance a.s. při jejich podnikání a na jejich cestě k úspěchu jsou i nadále naší prioritou. Management SAB Finance a.s. očekává za rok 2022 zisk z vlastní činnosti před zdaněním ve výši 250 milionů Kč a plánuje výplatu dividendy ve výši 10 % p.a.



Plán zisků za rok 2022 SAB Finance a.s. včetně společností s kapitálovou účastí v SAB Finance a.s.



SAB Finance a.s. plánuje zisk před zdaněním ve výši 250 milionů Kč a FCM BANK předpokládá zisk před zdaněním 3,2 milionů EUR (80 milionů Kč). TRINITY BANK očekává zisk před zdaněním ve výši 750 milionů Kč, z čeho na držený podíl připadne 75 milionů Kč.



Plán zisku před zdaněním pro rok 2022 zahrnující společnosti s kapitálovou účastí v SAB Finance a.s. je 405 milionů Kč, a tedy anualizované zhodnocení (před zdaněním) investice do akcie SAB Finance a.s. je ve výši 15 %.





Zpráva je v plném znění dostupná na webu https://www.sab.cz/pro-investory a zde.

