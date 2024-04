Sazby výš po delší dobu a trh zralý na další korekci?

Brian Rose z Global Wealth Management se domnívá, že americká centrální banka začne se snižováním sazeb letos v září. Inflace v USA bude podle něj klesat. Na počátku rozhovoru se přitom na CNBC diskutovalo o tom, jak moc klesla očekávání týkající se poklesu sazeb v letošním roce. Hlavní příčinou jsou přitom tří měsíce negativních inflačních překvapení. Rose ovšem míní, že ekonomika může zpomalovat, a pokud se to samé projeví i na inflaci, sazby půjdou dolů v září a pak v prosinci. Ed Yardeni pak na CNBC k sazbám prostě řekl, že nejlepší by možná bylo, kdyby si všichni nyní dali přestávku a k tématu se vrátili někdy ke konci roku.

Rose se domnívá, že poněkud stranou pozornosti stojí vývoj mezd a jejich zpomalující tempo růstu. Právě tato oblast je přitom jednou z rozhodujících pro střednědobý inflační výhled, na které by centrální banka měla klást hlavní důraz. Fed se totiž snaží odhadnout, kde se bude nacházet inflace v následujícím roce či dvou. A právě slábnoucí tempo růstu mezd by mělo přispět k dosažení cíle ve výši 2 %. Ovšem ekonom také míní, že „způsob, jakým se inflace v posledních měsících zvedla, budí obavy.“

Na CNBC byl hostem také ekonom Ed Yardeni, který má za to, že sazby zůstanou výš po delší dobu, akciový trh v USA je zralý na 5 – 10% korekci, ale ekonomika by měla být i nadále silná. Jinak řečeno, neprojde žádným přistáním. Ohledně neustálých spekulací o dalším vývoji sazeb pak ekonom uvedl, že nejlepší by možná bylo, kdyby si všichni nyní dali přestávku a k tématu se vrátili někdy ke konci roku.

Yardeni připomněl, jak moc trhy posílily od podzimu minulého roku, nyní na ně doléhají úvahy o tom, že Fed letos nakonec nemusí sazby snížit vůbec. Když trhy počítaly až se sedmerým poklesem sazeb, Yardeni podle svých slov uvažoval o dvou až třech sníženích. A nyní je možné, že nedojde ani k jednomu, přestože dvojí snížení ke konci roku je stále možné. Není tak překvapivé, že na akciích dochází k vybírání zisků a přijít by mohla zmíněná korekce.

Podle ekonoma se výnosy desetiletých vládních dluhopisů v USA ještě musí přenastavit na nová očekávání ohledně dalšího vývoje sazeb centrální banky. Mohlo by tak dojít k růstu výnosů ze současných úrovní kolem 4,6 % k 5 %. Další růst by už ale byl nepravděpodobný. K tomu Yardeni dodal, že inflace měřená indexem spotřebitelských cen očištěná od nákladů bydlení není zase tak daleko od cíle centrální banky. S pousmáním ale ekonom zmínil, že „vždy inflaci očišťuje tak, aby výsledné číslo podporovalo jeho teorii.“

Zdroj: CNBC