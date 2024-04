Těžařská firma BHP chce rivala Anglo American, vznikl by největší producent mědi

Těžařská společnost BHP Group učinila nabídku na převzetí menšího rivala , kterého si cení na 31,1 miliardy liber (zhruba 915 miliard Kč). Spojením by vznikl globálně největší producent mědi s podílem na světové produkci kolem deseti procent. S odkazem na zdroje o tom informovala agentura Bloomberg a následně to dnes potvrdily obě firmy.



BHP je největším těžařem s akciemi na burze. Za jednu akcii nabízí 25,08 libry, což představuje prémii 31 procent.



Společnost uvedla, že od BHP obdržela nevyžádaný a nezávazný návrh na spojení, který vyhodnocuje. Podmínkou je podle ní oddělení aktiv v Jihoafrické republice, kde BHP nepůsobí. Podíly v jihoafrických těžařích platiny a železné rudy mají podle údajů společnosti LSEG hodnotu 7,44 miliardy USD, respektive 5,4 miliardy USD.



Podle britských pravidel pro převzetí má BHP nyní na předložení závazné nabídky čas do 22. května. Pokud by se dohoda uskutečnila, získala by společnost BHP přístup k dalším zdrojům mědi, tedy jednoho z nejžádanějších kovů pro přechod na čistou energii, dále k důležité strategické komoditě potaš a ke zdrojům koksovatelného uhlí v Austrálii. Transakce by zřejmě také vyvolala další podobné dohody v celosvětovém těžební průmyslu, uvedla agentura Reuters.



V těžebním sektoru se teď objevuje řada fúzí a akvizic, jak firmy přehodnocují svá aktiva a snaží se získat větší napojení na kovy, které jsou považovány za důležité pro globální transformaci energetiky. Návrh přichází krátce poté, co v únoru zahájila revizi svých aktiv, když jí klesl celoroční zisk o 94 procent. Za propadem byl pokles poptávky po většině kovů, které firma těží.



BHP je známá hlavně těžbou železné rudy, mědi, koksovatelného uhlí, potaše a niklu. Tržní kapitalizace firmy ve středu činila 149 miliard USD, tržní kapitalizace pak 37,7 miliardy USD. vlastní doly v zemích, jako je Chile, Jihoafrická republika, Brazílie či Austrálie.



Technologický vývoj, jako je například umělá inteligence (AI) či automatizace, a přechod k čisté energii, který zahrnuje elektromobily a obnovitelné zdroje energie, posilují výhled růstu poptávky po měděných kabelech. má doly na měď v Chile a Peru, kde působí i BHP. Jejich společná produkce by činila zhruba 2,6 milionu tun ročně. To je více, než činí těžba americké firmy nebo chilské státní firmy Codelco.



Ceny mědi na burze v Londýně od začátku letošního roku vzrostly zhruba o 15 procent a přiblížily se dvouletému maximu díky nadějím na vyšší poptávku. K růstu přispívají i problémy s dodávkami způsobené nuceným uzavřením jednoho z největších povrchových dolů na měď Cobre Panamá loni v prosinci.



Pokud BHP transakci prosadí a úspěšně dokončí, zařadí se tento obchod pravděpodobně mezi deset největších transakcí v historii těžebního průmyslu podle hodnoty. Transakce by také mohla vést k vyřazení z londýnského akciového trhu, což by pro tuto burzu byla velká rána. Londýnská burza se totiž snaží udržet si velké společnosti a přilákat nové primární nabídky. Pro BHP by to pak byla druhá velká akvizice za poslední rok po loňském převzetí těžaře mědi OZ Minerals. Transakce přispěla k prudkému růstu zájmu o fúze a akvizice.



K nedávným velkým dohodám v těžařském sektoru patří odkoupení australské firmy Newcrest Mining. Tu za 16,8 miliardy USD získal těžař zlata Newmont.