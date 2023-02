Fed bude dále zvyšovat sazby, Buffett se vzdává sázky na čipaře TSMC a futures jsou v červeném

Ministerstvo spravedlnosti upravuje návrh na rozdělení . Výsledky zveřejnily Gevorkyan a Photon Energy. Představitelé Fedu zdůraznili potřebu dalšího zvyšování úrokových sazeb a Warren Buffett opouští od sázek na čipaře TSMC. Futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,2 %.

Vláda nakročila k rozdělení energetického giganta způsobem, který narazil nejen u menšinových akcionářů, nýbrž i u její legislativní rady a dalších odborníků. Podle nich by šlo o krok, který může skončit u soudu blamáží. Ministerstvo spravedlnosti proto návrh upravuje. Spor se týká novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Původní návrh obsahuje i část, která by pomohla jednodušeji prosadit rozdělení změnou způsobu hlasování na valné hromadě. Respektive úpravou hlasovacího poměru, který by lépe vyhovoval většinovému akcionáři, jímž je se zhruba 70procentním podílem stát. Kdy by se návrhem měla následně zabývat vláda, zatím není jasné. O možném rozdělení na dvě části, z nichž jedna by byla zcela vlastněna státem, mluvil premiér Petr Fiala (ODS) loni s tím, že by podrobnosti mohly být známy během nynějšího pololetí. Předpokládá se, že by stát ovládl výrobní část , Fiala hovořil o získání kontroly nad klíčovými elektrárnami. Stát by tímto měl pod kontrolou mj. i dostavbu jaderných bloků. Počátkem února Fiala v České televizi řekl, že vláda neudělá nic, co by poškodilo minoritní akcionáře. Ti o tom ale hlasitě pochybují. Poukazují, že úřady s nimi nic nekonzultují, a obavy vzbuzuje už jen text původního návrhu, kterému se dostalo pojmenování lex .



Photon Energy zveřejnil neauditované výsledky za 4Q. Zisk Ebitda vzrostl na 1,21 mil. EUR proti 1,03 mil. EUR před rokem. Dosáhl čisté ztráty 3,77 mil. EUR proti 0,99 mil. EUR před rokem.



GEVORKYAN v roce 2022 dosáhl na tržby z prodeje výrobků a služeb na úrovni 58,77 mil. EUR a na zisk EBITDA 18,15 mil. EUR, což implikuje další zvýšení EBITDA marže na úroveň 30,88 %. U tržeb to znamená ve srovnání s předchozím rokem 9% růst a překonání jejich plánované hodnoty o téměř 300 tis. EUR. EBITDA ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 14,24 % a jeho plánovaná hodnota byla naplněna z více jak 95 %. U zisku EBITDA je rovněž patrná akcelerace ke konci roku, která byla mírně zbrzděna náklady souvisejícími s růstovými plány společnosti, jejichž efekty se pozitivně projeví v roce 2023.



Představitelé Fedu zdůraznili potřebu dalšího zvyšování úrokových sazeb, aby mohli zkrotit inflaci. Vyjádřili však odlišné názory na to, kdy se zvyšování zastaví, poté, co nová data ukázala známky přetrvávajících cenových tlaků. Několik úředníků v úterý uvedlo, že se úrokové sazby možná budou muset navýšit více, než se očekávalo, aby se zajistilo, že inflace bude nadále zvolňovat. Prezident richmondského Fedu Thomas Barkin řekl, že „pokud inflace přetrvá na úrovních výrazně nad naším cílem, budeme možná muset udělat více“, zatímco prezident Philadelphia Fed Patrick Harker řekl, že věří, že politici budou muset zvýšit úrokové sazby nad 5 % a možná i výše.



Evropská unie je v rámci nejnovějšího balíčku sankcí bloku zaměřených na Moskvu za její válku na Ukrajině připravena přimět banky, aby hlásily informace o aktivech ruské centrální banky, podle návrhů, které viděl Bloomberg. Získání kontroly nad aktivy centrální banky je považováno za první krok k prozkoumání možností, jak tyto prostředky potenciálně využít na obnovu Ukrajiny.



Tlak prezidenta Si Ťin-pchinga na ekonomické oživení tažené spotřebou narazil na novou bariéru: čínští občané zneužívají levné spotřebitelské úvěry. Banky po tlaku Pekingu zaplavují trh různými úvěrovými produkty a někteří dlužníci využívají nízkých úrokových sazeb k předplacení hypoték nebo k investicím do akcií namísto nákupu. zboží. Tato praxe, kterou regulační orgány zakazují, by mohla ohrozit pokus Pekingu o oživení ekonomiky.



Warren Buffett snížil svůj podíl v Taiwan Semiconductor Manufacturing několik měsíců poté, co zveřejnil, že zde vlastní většinový podíl. Jde o neobvykle rychlý obrat tohoto legendárního investora do akcií a zmrazuje tak sentiment investorů vůči tomuto čipovému gigantu. Buffettova podle posledního oznámení v minulém kvartálu snížila svůj podíl v amerických depozitních certifikátech TSMC o 86 %. Za předpokladu, že je prodala v daném období za průměrnou cenu, vynesl by prodej podílu 3,7 miliardy dolarů.