Wall Street neudržela úvodní optimizmus

07.08.2025 22:00
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Americké akciové trhy vstoupily do předposledního obchodního dne v tomto týdnu poměrně optimisticky, ale investorům postupně docházel dech. Úvodní optimizmus se začal vytrácet po zveřejnění spekulací, že hlavním kandidátem na nástupce Jeroma Powella v čele Fedu by mohl být Christopher Waller. Investorům se zřejmě nelíbila možnost nárůstu provázanosti Bílého domu a americké centrální banky. Později se pak objevila v tomto ohledu ještě další zpráva, ve které se uvádí, že další osobou jmenovanou do Fedu, jakžto náhrada za odcházející Adrianu Kugler, by mohl Stephen Miran. Hlavní indexy nakonec zavřely bez větších změn, když index S&P 500 a Dow Jones mírně poklesly, zatímco technolgicky laděný Nasdaq zaznamenal růst. 

Při absenci nových makroekonomických čísel se investoři zaměřili především na pomalu končící výsledkovou sezonu, když svými výsledky potěšili investory například společnosti Duolingo, Becton Dickinson nebo Insulet. Společnost Dulingo svým hospodaření v 2Q předčila očekávání analytiků na úrovni zisku i tržeb, a navíc k tomu přidala i zvýšený výhled pro další období. Akcie Dulingo, které v jednu chvíli rostly až o 35 %, nakonec rostly jen mírnějším dvojciferným tempem. 

Na druhé straně spektra stál ještě donedávna jeden z miláčků Wall Street – Eli Lilly. Tato společnost sice představila solidní výsledky za 2Q, ale její nejistý komentář ohledně její nového léku na hubnutí vystrašil investory. Zdá se, že tento nový lék vykazuje nižší úbytky váhy spojené s vyšší mírou žaludečních potíží a zvracení. Akcie Eli Lilly se tak propadly o více než 13 %. 




