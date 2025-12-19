Hledat v komentářích

S&P 500 pokračoval v růstu na „Triple Witching“ den

19.12.2025 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes rostly, zatímco trh čelil expiraci rekordního objemu opcí, které mohly způsobit prudké cenové pohyby. S&P 500 přidal téměř 1 % a vymazal ztrátu za celý týden. Nvidia vedla růst mezi megacapy, Oracle vyskočil o 7 %. Bitcoin posílil o 3 %, výnos desetiletých dluhopisů vzrostl na 4,15 %.

Dnešní seance byla poznamenána tzv. „triple witching“, kdy expirují opce na akcie, indexy a futures. Podle Citigroup šlo o kontrakty v nominální hodnotě 7,1 bilionu USD. Analytici upozorňují, že tyto pohyby jsou technické a nemají zásadní fundamentální význam. Investoři se po nedávném výprodeji vrátili k nákupům, přičemž sází na pokračující uvolňování měnové politiky a dvě snížení sazeb v roce 2026.

Historicky bývá druhá polovina prosince silná, od roku 1928 vzrostl S&P 500 v posledních dvou týdnech roku v 75 % případů, průměrně o 1,3 %. Analytici očekávají, že „Santa Claus rally“ letos dorazí, podpořená přílivem kapitálu do akcií. Podle Bank of America přiteklo do amerických akcií za poslední týden 78 miliard USD, což je téměř rekordní objem. Technologické tituly se na inflow podílely poprvé po třech týdnech.

Makrodata zůstávají smíšená, spotřebitelská důvěra v prosinci vzrostla méně, než se čekalo, a prodeje domů v listopadu jen mírně stouply. Fed signalizuje pauzu po sérii snížení sazeb, ale očekávání pro rok 2026 zůstávají pozitivní. Podle UBS by slabší dolar, kvalitní dluhopisy a zlato měly být dalšími atraktivními třídami aktiv.

Z firemních zpráv zaujalo: Michigan schválil projekt napájení datového centra Oracle a OpenAI. FedEx překonal odhady a zvýšil spodní hranici výhledu zisku. Nike varoval před poklesem tržeb kvůli slabé poptávce v Číně, UnitedHealth zveřejnil nezávislé audity svých praktik. Carnival oznámil lepší výhled a obnovil dividendu. BioMarin koupí Amicus Therapeutics za 4,8 miliardy USD, Coty prodal zbývající podíl ve Wella za 750 milionů USD. Citadel míří k nejhoršímu roku od 2018 kvůli ztrátám na zemním plynu. DraftKings spouští aplikaci pro obchodování kontraktů na sportovní a finanční události. BBVA oznámila největší zpětný odkup akcií v historii, Maersk obnovil tranzit přes Rudé moře. ByteDance očekává rekordní zisk 50 miliard USD díky expanzi do e-commerce.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: +0,84 %, NASDAQ 100: +1,24 % a Dow Jones : +0,33 %.



