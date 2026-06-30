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Trápení japonského jenu pokračuje. Měna je nejslabší za posledních 40 let

Trápení japonského jenu pokračuje. Měna je nejslabší za posledních 40 let

30.06.2026 15:25
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Japonský Jen v posledních letech výrazně oslabuje. Kombinace nízkých úrokových sazeb, obřího státního dluhu a rostoucí inflace dostala měnu do situace, která jen za květen Japonsko přišla na 72 miliard dolarů. Ani takto masivní intervence ale nedokázala jeho oslabování výrazně zpomalit.

Jen na měnovém páru s dolarem prolomil hranici 162 JPY/USD, což je nejslabší úroveň od roku 1986. Na situaci reagovali také představitelé japonské vlády, kteří podle svých vyjádření zůstávají připraveni podniknout kroky na podporu domácí měny.

JPY/USD

Japonsko vynaložilo rekordních 11,73 bilionu jenů (72,4 mld. USD) na obranu měny v období od 28. dubna do 27. května poté, co kurz poprvé oslabil nad hranici 160 JPY/USD. Stejně jako při intervenčních kampaních v letech 2022 a 2024 však tyto kroky přinesly pouze dočasnou úlevu, než se jen vrátil ke svému dlouhodobému trendu oslabování.

INTERBOJ

Podle analytika Masahika Looa je prolomení hranice 162 JPY/USD jasným signálem, že tržní momentum jde proti japonské měně. „Trhy nyní vyhlížejí úrovně okolo 164 jako další psychologickou a technickou hranici,“ uvedl Loo.

Hlavním důvodem pokračujícího oslabování jenu zůstává výrazný rozdíl mezi úrokovými sazbami v Japonsku a ve zbytku světa. Přestože japonská centrální banka v polovině června zvýšila základní sazbu na 1 %, nejvýše od roku 1995, měna nadále oslabuje.

Investoři navíc využívají nízkých japonských sazeb v rámci takzvaného carry trade. V praxi si půjčují jen za nízký úrok, směňují jej do měny s vyšším výnosem a následně v ní investují. Tento proces vytváří dodatečný prodejní tlak na japonskou měnu. Zisk investora pak tvoří rozdíl mezi výnosem zahraniční investice a náklady na financování v jenech.

Obchodníci na měnovém trhu navíc zůstávají vůči dalšímu vývoji spíše skeptičtí. Podle dat americké Commodity Futures Trading Commission zvýšily pákové fondy v polovině června sázky na pokles jenu na více než 115 tisíc kontraktů, což je nejvyšší úroveň od listopadu 2017.

Slabý jen zároveň zdražuje dovoz, zejména u energetických komodit, což následně tlačí inflaci vzhůru.

Rychlé zvyšování sazeb však pro Japonsko představuje složité dilema. Vyšší úrokové sazby by totiž výrazně zdražily obsluhu státního dluhu, který přesahuje 250 % HDP a je nejvyšší na světě. Prudké utažení měnové politiky by tak mohlo vést k dalšímu prohlubování fiskálních deficitů. Centrální banka proto postupuje velmi opatrně. K dalšímu zvýšení sazeb by teoreticky mohlo dojít až v prosinci.

 

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