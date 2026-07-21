Od ropy k umělé inteligenci. Fidelity vidí v Asii rizika i nové investiční příležitosti

Asijské ekonomiky vstupují do druhé poloviny roku pod tlakem geopolitického napětí na Blízkém východě, vyšších cen energií a nejistoty ohledně dalšího postupu amerického Fedu. Podle Fidelity International však tento region zároveň nabízí řadu zajímavých investičních příležitostí. Zatímco Čína těží z rostoucí síly domácích technologických firem a exportu zelených technologií, Japonsko může profitovat z oživení domácí ekonomiky a růstu menších společností. Klíčovým tématem zůstává také pokračující boom umělé inteligence, který podporuje výrobce čipů v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Přesto Fidelity upozorňuje, že spolu s atraktivním růstovým potenciálem budou investoři muset počítat i s vyšší volatilitou.
Asie, region silně závislý v oblasti energetiky na Blízkém východě, byla výrazně zasažena dopady konfliktu v Perském zálivu. Ty však nebyly rovnoměrné - země dovážející energii čelí nedostatku dodávek a vyšším nákladům, zatímco země vyvážející energii těží z rostoucích cen komodit. Zároveň se značně liší schopnost jednotlivých zemí tlumit tento šok. K tomu vidíme prudce rostoucí investice do umělé inteligence (AI), které vlévají krev do žil regionálním výrobcům čipů i technologickým gigantům.
Přibližně 80 procent ropy procházející Hormuzským průlivem směřuje obvykle do Asie. Blokáda vedla k značnému energetickému šoku v regionu, který zmírňuje kombinace fiskálních a administrativních opatření i různá míra destrukce poptávky. Významný rozdíl se rýsuje mezi bohatšími ekonomikami severní Asie, jako jsou Čína, Jižní Korea a Tchaj-wan, které jsou schopny lépe zvládnout dopady konfliktu, a mezi ekonomikami jihu a jihovýchodu, jako jsou Indie, Thajsko a Filipíny.
Cesta k řešení situace v Perském zálivu bude pravděpodobně dlouhá a trnitá. Největším rizikem pro Asii je dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu, což by podpořilo celkovou inflaci v Asii a zatížilo zdejší ekonomiky.
Nejistota panuje také ohledně měnové politiky Fedu. Pokud Fed zvýší úrokové sazby, mohlo by to zkomplikovat situaci asijským centrálním bankám, které již nyní řeší dilema mezi snižováním úrokových sazeb na podporu růstu a jejich udržováním výše za účelem obrany proti oslabení měny a boje proti importované inflaci. Stručně řečeno, rozmanité makro nám bude dělat společnost i po zbytek roku 2026. To s sebou nese na jednu stranu jasná rizika, ale také zajímavé příležitosti pro investory v tomto regionu i mimo něj.
Čína
Čína se před tímto šokem do značné míry ochránila díky značným rezervám a diverzifikovanému energetickému mixu. S tím, jak jsou vyšší vstupní ceny stále více promítány na spotřebitele, může být dopad inflace způsobené nárůstem nákladů postupně viditelnější a trvalejší, což zmírní deflační tlaky. Nemovitostní trh, který se od roku 2021 potýká s propadem, rovněž vykazuje první známky stabilizace, což snižuje potřebu akutnějšího plošného uvolnění měnové politiky. Cílené stimuly zůstávají hlavním politickým nástrojem k překonání nepříznivých vlivů energetického šoku. K trvalému oživení spotřebitelské důvěry pravděpodobně nedojde, dokud se dále nezlepší výhled na trhu s nemovitostmi. Vzhledem k utlumené domácí poptávce bude ekonomika v letošním roce jako zdroje růstu záviset na vývozu a investicích.
Čím dál větší hodnotu spatřuje Fidelity International v čínských hardwarových firmách, které se staly dominantní silou na poli fyzického obchodu s AI. Inovace přibývají, podporovány rostoucími investicemi do výzkumu a vývoje a obrovskou zásobou talentů v Číně. Domácí giganti, jako jsou výrobci průmyslových robotů a polovodičů, získávají stále vyšší podíl na místním trhu na úkor zahraničních konkurentů, k čemuž přispívá i snaha vlády o technologickou a dodavatelskou soběstačnost.
Fidelity International upřednostňuje technologické akcie kótované na pevninské burze, kde převažují výrobci hardwaru. Mají jasnější ziskový výhled než čínské internetové společnosti kótované v Hongkongu, které jsou více závislé na oživení spotřeby v Číně a na tom, zda ustoupí tvrdá konkurence, kterou je tento sektor charakteristický.
Vývoz baterií, solárních panelů a elektromobilů z Číny rychle rostl – a to ještě před konfliktem s Íránem. Krize v Hormuzském průlivu nyní nutí vlády ve střednědobém horizontu urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie. A právě z této celosvětově rostoucí poptávky by měl těžit strukturálně silný čínský export ekologických produktů. Konkrétně je Fidelity optimistická jak ohledně čínských výrobců baterií pro elektromobily, tak ohledně výrobců energetických přenosových zařízení.
Čínský „zelený“ export zrychluje na vlně globální energetické transformace
Zdroj: Čínská celní správa, Macrobond, Fidelity International, květen 2026
Japonsko
Hospodářské oživení Japonska pokračuje, podpořené expanzivní fiskální politikou a oživující se domácí poptávkou. Vzhledem k závislosti země na dovážené energii budou vysoké ceny ropy pravděpodobně tlačit na reálné příjmy a marže podniků, čímž se zvýší riziko ekonomického zpomalení. Drtivé volební vítězství premiérky Sanae Takaičiové v únoru však zvedlo pravděpodobnost další fiskální podpory. Očekáváme, že Japonská centrální banka (BOJ) bude úrokové sazby normalizovat postupným tempem, což pomůže ukotvit inflační očekávání, aniž by došlo k utlumení růstu.
Menší japonské společnosti, které jsou zahraničním investorům méně známé než jejich větší konkurenti, jako jsou například automobilky, začínají překonávat výkonnost širšího trhu. Dařit by se mělo firmám se střední kapitalizací. Ty jsou více orientovány na domácí trh, a tedy méně ovlivněny geopolitickými otřesy, a jsou v lepší pozici, aby využily trendu oživující domácí poptávky. Přestože mají vyšší ziskový růstový potenciál, jejich ocenění je níže než celkový tržní průměr, což zvyšuje jejich atraktivitu.
Japonské mid-cap společnosti nabízejí vyšší potenciál růstu zisků než širší trh
Růst 12měsíčních forwardových zisků 12měsíční forwardové P/E
Zdroj: LSEG Datastream, Fidelity International, květen 2026
Samozřejmě tu jsou i dílčí problémy. Vysoké ceny ropy zvyšují nejistotu ohledně načasování a rozsahu zvyšování úrokových sazeb. Přetrvávají například obavy ohledně udržitelnosti japonského dluhu a ochoty Japonské centrální banky (BOJ) předcházet inflaci, což by mohlo tlačit nahoru výnosy japonských státních dluhopisů. Trvalejší růst výnosů by mohl zvýšit diskontní sazbu akciím, srazit valuační násobky a zpřísnit finanční podmínky.
Boom v oblasti čipů
Jižní Korea a Tchaj-wan ovládly globální kapitálové výdaje do AI, a to díky intenzivní poptávce po paměťových čipech a polovodičích obecně. Tchaj-wan ovládá přibližně 90 procent nejmodernější výroby čipů na světě, zatímco Jižní Korea vede ve výrobě specializovaných pamětí potřebných pro umělou inteligenci. Výdaje na infrastrukturu potřebnou pro AI nadále zrychlují a jejich vrchol stále není v dohledu. Tyto výdaje se u některých asijských společností promítly do astronomického růstu zisků.
Rostoucí váha Jižní Koreje a Tchaj-wanu v indexu MSCI EM
Zdroj: Bloomberg, Fidelity International, květen 2026. Poznámka: Tržní váhy v indexu MSCI Emerging Markets
Tempo zlepšování velkých jazykových modelů je ohromující a umělá inteligence se stále více prosazuje v různých aplikacích a odvětvích. Na rozdíl od minulých cyklů, kdy poptávku poháněla spotřební elektronika, je současný „supercyklus“ poháněn závodem v kapitálových výdajích mezi některými z největších společností na světě, které všechny soupeří o vedoucí postavení v této oblasti. Přestože akcie dosahují nových maxim, rostou obavy ohledně trvání této rally. Vzhledem k vysokým ziskům a koncentraci trhu je tento sektor náchylný k výkyvům, pokud by poptávka po AI ochabla nebo by kapitálové výdaje zpomalily. Je vcelku pravděpodobné, že nás ještě čeká další růst těchto akcií, v blízké budoucnosti je však třeba dávat pozor na volatilitu.