Nejvyšší soud USA posiluje Trumpa, Microsoft padá a Rocket Lab expanduje

Colt dokončuje strategickou dohodu v Maďarsku, zatímco rozhodnutí Nejvyššího soudu v USA znovu otevřela debatu o rozsahu prezidentských pravomocí. Pozornost poutají také varování před možnou korekcí amerických akcií, prudké oslabení japonského jenu, pokračující výprodej akcií a konsolidace vesmírného průmyslu, kde Rocket Lab posiluje pozici v boji se SpaceX.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX +0,5 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,0 %, S&P 500 mini +0,0 % a Nasdaq 100 mini +0,2 %.
COLT se dnes obchoduje poslední den s dividendou 30 Kč/akcie. COLT také prodal 51% podíl ve společnosti COLT CZ Hungary společnosti N7 Defence Holding, pod podmínkou schválení regulačními orgány. Dohoda zahrnuje exkluzivitu v segmentu ručních palných zbraní na maďarském trhu.
Místní makléř zvýšil svou doporučení na na Akumulovat. Cílová cena byla ale snížena na 1043 Kč z předchozích 1056 Kč.
V USA včera vydal Nejvyšší soud hned tři rozhodnutí týkající se prezidenta Donalda Trumpa. Za prvé umožnil započítávat některé korespondenční hlasy i po volebním. Za druhé dočasně zablokoval pokus Donalda Trumpa odvolat guvernérku Fedu Lisu Cookovou. A za třetí zrušil významný precedens z roku 1935, který vytvořil právní základ moderního systému nezávislých federálních úřadů, a dal Trumpovi pravomoc odvolat demokratickou členku Federální obchodní komise (FTC) Rebeccu Kelly Slaughterovou, přestože zákon schválený Kongresem stanovuje, že komisaře lze odvolat jen z přesně vymezených důvodů.
U prvních dvou případů se soudci spojili napříč ideologickým spektrem, ve třetím případě se soud přiklonil ke stanovisku většiny konzervativních soudců jmenovaných republikánskými prezidenty a posunul Spojené státy blíže k takzvané teorii jednotné výkonné moci. Trump tak nyní může odvolávat vedoucí představitele či členy institucí, které byly dosud považovány za nezávislé regulační úřady. Soud nicméně uvedl, že z tohoto principu vyjímá Fed.
Japonský jen při dnešním asijském obchodování pokračoval v propadu na nejnižší hodnoty za 40 let a poprvé od roku 1986 prolomil hranici 162 jenů za dolar. To vyvolalo obavy z přímých intervencí Japonska. Jen se propadl až na 162,41 JPY za dolar. Za celé druhé čtvrtletí pak ztrácí dvě procenta, a je tak na cestě vykázat pokles již čtvrté čtvrtletí za sebou. To je nejdelší ztrátová série japonské měny za poslední čtyři roky. Může za to velký rozdíl v úrokových sazbách. Japonská ministryně financí Sacuki Katajamaová v reakci na pokles domácí měny zopakovala, že úřady jsou připraveny kdykoliv adekvátně reagovat. Zdržela se však ostřejších prohlášení.
Investoři by se měli zahedgeovat proti dalšímu růstu indexu S&P 500 a připravit se na možnou „třívlnovou korekci“ v příštích několika měsících, říká vedoucí technického výzkumu . Index S&P 500 od březnových minim vzrostl téměř o 17 % a podle Paula Ciany z začíná současná růstová vlna vykazovat známky vyčerpání. Ve své analýze uvedl, že S&P 500 by mohl klesnout až na 6 850 bodů, což by představovalo pokles přibližně o 7,6 %. „Rally po uzavření příměří začíná být volatilnější a rostou rizika korekce,“ uvedl Ciana. Podle něj zároveň slábne tržní momentum, a proto je na období od července do září vhodné zaujmout defenzivnější investiční přístup.
Akcie společnosti směřují k nejhoršímu měsíci za poslední roky. Akcie v červnu klesly o přibližně 18 %, což by představovalo jejich nejhorší měsíční výsledek od prosince 2000. Výprodej tento měsíc vymazal tržní hodnotu o více než 600 miliard dolarů. „Microsoft čelí ze dvou stran obavám, a to jak z výdajů na umělou inteligenci, tak z narušení jejího vývoje,“ řekl Jack Ablin, hlavní investiční stratég společnosti Cresset Wealth Advisors, která akcie vlastní. „I když to s tak nízkým oceněním vypadá jako docela dobrý obchod, mám pocit, že investoři nejdřív střílejí a pak se ptají.“
Elon Musk má v rukách nového vyzyvatele. Rocket Lab souhlasil s koupí společnosti Iridium Communications – průkopníka v oblasti satelitních telefonů – v době, kdy se hráči ve vesmírném průmyslu snaží konkurovat službě Starlink od SpaceX. Dohoda ocenila společnost poskytující satelitní komunikaci na přibližně 8 miliard dolarů a dává firmě Rocket Lab pozici na vznikajícím trhu tzv. direct-to-device služeb, tedy přímého satelitního připojení pro chytré telefony a další zařízení. Společnost vlastní globálně licencovaná rádiová frekvenční pásma, která jsou považována za velmi cenná pro spojení mobilních telefonů se satelity. „Můžete mít na zemi libovolný počet satelitů a v hangárech libovolný počet raket,“ řekl v rozhovoru generální ředitel Rocket Lab Peter Beck. „Pokud ale nemáte k dispozici frekvenční spektrum a práva potřebná k poskytování služeb koncovým uživatelům, je vám to všechno k ničemu.“