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Akciím svědčí návrat zájmu o technologie, Japonsko čelí slábnoucímu jenu

Akciím svědčí návrat zájmu o technologie, Japonsko čelí slábnoucímu jenu

30.06.2026 11:29
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Akciové trhy těží z návratu investorů k technologickým titulům, který podpořil silný růst amerických indexů a zlepšení sentimentu napříč trhy, píše analytik Tomáš Vlk. Současně ale investoři sledují slábnoucí inflační tlaky v eurozóně, jež mohou oddálit další zpřísňování politiky ECB, a také vývoj v Japonsku, kde oslabení jenu na několikaletá minima zvyšuje pravděpodobnost zásahu centrální banky nebo rychlejšího růstu sazeb.

Včerejšek přinesl silný návrat investorů do trhu a tím pádem i slušný nárůst akcií v zámoří. Obnovený zájem byl vidět hlavně v technologickém sektoru, ačkoli to byla dost selektivní záležitost. Dnes dopoledne futures zatím naznačují zklidnění, respektive otevření kolem včerejšího závěru. Mezitím se slušně daří evropským akciovým trhům, přestože tak výrazné zisky jako včera v zámoří na hlavních indexech nevidíme. DAX je +0,9 pct, FTSE100 a AEX rostou o 0,6 pct a CAC40 si připisuje 0,3 procenta.

Během dopoledne přicházejí dílčí inflační data z eurozóny, která jsou v případě Francie a Itálie nižší, než se čekalo. Ústup inflačních tlaků se dá čekat i na úrovni celého měnového bloku. Reakcí dluhopisových výnosů je mírný pokles, euro dopoledne proti dolaru ustupuje a obchoduje se pod 1,1400. Očekávaný termín příštího zvýšení sazeb ECB se může odsouvat dál do budoucnosti, což je krom dluhopisů příznivé i pro akcie, ale v jejich případě se dá čekat jen velmi mírný efekt.

Japonský jen oslabuje proti dolaru na 162,3. Samotná denní změna není velká, ale kurz se dostává do prostoru, kde BoJ v předchozích případech intervenovala. Tyto zásahy však znamenají prodeje především amerických dluhopisů a tlak na jejich výnosy, čímž se Japonsko dostává do střetů s americkou vládou. Dá se čekat slovní intervence z BoJ, ovšem otazník visí nad tím, zde bude bránit jen spíše dalšími přímými zásahy, nebo urychlením zvedání sazeb. Momentálně je trh nastaven na jejich příští zvýšení v prosinci, ale situace na jenu si může vynutit dřívější termín.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:28 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2526 -0.0235 24.2707 24.2387
CZK/USD 21.2865 0.2850 21.3120 21.2230
HUF/EUR 355.2809 0.3294 355.8457 352.6596
PLN/EUR 4.2985 0.2210 4.3016 4.2864
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7332 -0.4074 7.7645 7.7287
JPY/EUR 184.9035 -0.0527 185.2100 184.6800
JPY/USD 162.3010 0.2387 162.4100 161.9100
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8607 -0.1311 0.8621 0.8606
CHF/EUR 0.9226 -0.0119 0.9231 0.9217
NOK/EUR 11.2858 -0.3743 11.3550 11.2830
SEK/EUR 11.0902 -0.0027 11.1243 11.0652
USD/EUR 1.1393 -0.2910 1.1426 1.1382
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4530 0.1137 1.4569 1.4514
CAD/USD 1.4237 0.2020 1.4239 1.4200
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

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