Akciím svědčí návrat zájmu o technologie, Japonsko čelí slábnoucímu jenu

Akciové trhy těží z návratu investorů k technologickým titulům, který podpořil silný růst amerických indexů a zlepšení sentimentu napříč trhy, píše analytik Tomáš Vlk. Současně ale investoři sledují slábnoucí inflační tlaky v eurozóně, jež mohou oddálit další zpřísňování politiky ECB, a také vývoj v Japonsku, kde oslabení jenu na několikaletá minima zvyšuje pravděpodobnost zásahu centrální banky nebo rychlejšího růstu sazeb.
Včerejšek přinesl silný návrat investorů do trhu a tím pádem i slušný nárůst akcií v zámoří. Obnovený zájem byl vidět hlavně v technologickém sektoru, ačkoli to byla dost selektivní záležitost. Dnes dopoledne futures zatím naznačují zklidnění, respektive otevření kolem včerejšího závěru. Mezitím se slušně daří evropským akciovým trhům, přestože tak výrazné zisky jako včera v zámoří na hlavních indexech nevidíme. DAX je +0,9 pct, FTSE100 a AEX rostou o 0,6 pct a CAC40 si připisuje 0,3 procenta.
Během dopoledne přicházejí dílčí inflační data z eurozóny, která jsou v případě Francie a Itálie nižší, než se čekalo. Ústup inflačních tlaků se dá čekat i na úrovni celého měnového bloku. Reakcí dluhopisových výnosů je mírný pokles, euro dopoledne proti dolaru ustupuje a obchoduje se pod 1,1400. Očekávaný termín příštího zvýšení sazeb ECB se může odsouvat dál do budoucnosti, což je krom dluhopisů příznivé i pro akcie, ale v jejich případě se dá čekat jen velmi mírný efekt.
Japonský jen oslabuje proti dolaru na 162,3. Samotná denní změna není velká, ale kurz se dostává do prostoru, kde BoJ v předchozích případech intervenovala. Tyto zásahy však znamenají prodeje především amerických dluhopisů a tlak na jejich výnosy, čímž se Japonsko dostává do střetů s americkou vládou. Dá se čekat slovní intervence z BoJ, ovšem otazník visí nad tím, zde bude bránit jen spíše dalšími přímými zásahy, nebo urychlením zvedání sazeb. Momentálně je trh nastaven na jejich příští zvýšení v prosinci, ale situace na jenu si může vynutit dřívější termín.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:28 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2526
|-0.0235
|24.2707
|24.2387
|CZK/USD
|21.2865
|0.2850
|21.3120
|21.2230
|HUF/EUR
|355.2809
|0.3294
|355.8457
|352.6596
|PLN/EUR
|4.2985
|0.2210
|4.3016
|4.2864
|CNY/EUR
|7.7332
|-0.4074
|7.7645
|7.7287
|JPY/EUR
|184.9035
|-0.0527
|185.2100
|184.6800
|JPY/USD
|162.3010
|0.2387
|162.4100
|161.9100
|GBP/EUR
|0.8607
|-0.1311
|0.8621
|0.8606
|CHF/EUR
|0.9226
|-0.0119
|0.9231
|0.9217
|NOK/EUR
|11.2858
|-0.3743
|11.3550
|11.2830
|SEK/EUR
|11.0902
|-0.0027
|11.1243
|11.0652
| USD/EUR
|1.1393
|-0.2910
|1.1426
|1.1382
|AUD/USD
|1.4530
|0.1137
|1.4569
|1.4514
|CAD/USD
|1.4237
|0.2020
|1.4239
|1.4200