Wall Street zakončila nejlepší čtvrtletí za šest let, trh práce zůstává stabilní a Colt CZ se dnes obchoduje bez dividendy

Americké akciové trhy zakončily druhý kvartál ve výrazně pozitivní náladě. Růst táhly především technologické a polovodičové společnosti, zatímco nová data potvrdila pokračující odolnost americké ekonomiky a trhu práce. Investoři nyní čekají na červnový report z trhu práce, který může napovědět o dalším vývoji úrokových sazeb. Současně americký Nejvyšší soud přijal několik významných rozhodnutí s potenciálně dalekosáhlými politickými dopady.
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Nejlepší čtvrtletí pro akciové trhy za posledních šest let končí v pozitivní náladě. Výrobci čipů dál rostou od minim dosažených během konfliktu s Íránem a známky odolnosti ekonomiky posilují optimismus ohledně firemních zisků. Rally, která během posledních tří měsíců zvýšila tržní hodnotu indexu S&P 500 o více než 8 bilionů dolarů, pokračovala i poslední den druhého kvartálu. V čele růstu stály technologie, když index Nasdaq 100 posílil o 1,7 % a index polovodičových firem si zapsal nejlepší čtvrtletí ve své historii.
Počet volných pracovních míst v USA se v květnu příliš nezměnil. Data amerického Úřadu pro statistiku práce ukázala, že počet dostupných pracovních pozic vzrostl na 7,59 milionu, mírně nad revidovanou dubnovou úroveň. Další důležitý obrázek o stavu trhu práce by měl zítra přinést měsíční report z amerického trhu práce. Ekonomové očekávají, že americká ekonomika v červnu vytvořila přibližně 110 000 nových pracovních míst.
Mezitím organizace Conference Board uvedla, že spotřebitelská důvěra v červnu mírně vzrostla. Zároveň ale upozornila, že spotřebitelé neočekávají v příštích měsících výraznější zlepšení.
Americký Nejvyšší soud včera zrušil významné omezení financování volebních kampaní – odmítl federální limity na výdaje politických stran koordinované s kandidáty. Navazuje tak na kontroverzní rozsudek Citizens United z roku 2010, který rozšířil ochranu politických výdajů pod první dodatek americké ústavy (svobody projevu). Tento přístup už dříve otevřel stavidla masivním finančním tokům do amerických voleb a zásadně proměnil způsob vedení kampaní. Nyní může přijít další vlna peněz. Národní stranické organizace republikánů tak budou moci efektivněji využívat svůj finanční fond ve výši 256 milionů dolarů, což je zhruba dvojnásobek částky, kterou mají k dispozici demokraté.
V dalších rozhodnutích Nejvyšší soud odmítl snahu Donalda Trumpa nově vykládat ústavu tak, aby se zrušilo automatické udělování občanství dětem narozeným na území USA. Na druhou stranu mu dal za pravdu v otázce státních zákonů, které zakazují transgender dívkám a ženám soutěžit v ženských školních sportovních týmech.