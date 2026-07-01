Rozbřesk: Solidní půlrok pro akcie, zklamalo zlato a propadl bitcoin

Máme za sebou první polovinu letošního roku, což vybízí ke zhodnocení dění na finančních trzích. Investoři se museli vypořádat s konfliktem na Blízkém východě, který na trhy vnesl vyšší míru rozkolísanosti, patrnou zejména na ropném trhu. Právě ropa ale ukazuje, jak překotný může být vývoj energetických komodit. Zatímco ještě v dubnu atakoval Brent hranici 120 dolarů za barel, dnes se obchoduje na předválečných úrovních v blízkosti 70 dolarů.
Navzdory rozhašené geopolitice ale zůstala riziková aktiva v čele s akciovými trhy odolná. Dařilo se americkým akciím, které profitují z pokračujícího AI boomu, ale také ze silného růstu domácí ekonomiky – index S&P 500 přidal k dobru nadprůměrných 10,2 %, technologický Nasdaq dokonce 20 %. Evropské akcie vykázaly nižší, ale stále solidní výkonnost (+8 %), zatímco největší vlna optimismu se odehrála na akciích rozvíjejících se trhů (+24 %).
Na rozdíl od minulého roku, kdy prudké oslabení amerického dolaru vůči koruně dokázalo vymazat (měnově nezajištěné) zisky tuzemských investorů na americkém trhu, tentokrát pomáhá silnější dolar (+3 %) k lepším výsledkům portfolia. Dolar dle nás navíc může krátkodobě dále rozšiřovat zisky: do karet mu hraje vidina rozšiřujícího se úrokového diferenciálu na eurodolaru a pokles obav ze ztráty kredibility Fedu a setrvale vyšší inflace.
Právě silnější dolar a nižší obavy z dlouhodobě vyšší inflace jsou hlavními důvody, proč se zlatu po mimořádně úspěšném minulém roce (+67 %) prozatím nedaří. Pokles o 8 % není nic dramatického, ale zlatu zjevně nesvědčí prostředí, ve kterém opadá poptávka po bezpečných aktivech a trh méně věří scénáři nové inflační spirály, kterého se obával v souvislosti se změnou ve vedení Fedu. Nástup Kevina Warshe dává totiž tušit, že Fed nehodlá podlehnout politickým tlakům a rezignovat na dosažení nízké inflace, což dle našeho i tržního názoru již v září potvrdí zvýšením úrokových sazeb.
Největším poraženým posledních šesti měsíců je však bitcoin. Ten odepsal 33 % a jeho cena zaplula pod 60 000 dolarů, což mimochodem znamená, že více než polovina nakoupených bitcoinů je dnes ve ztrátě. Bitcoin není žádné digitální zlato, ani bezpečný přístav, spíše se chová jako technologická akcie, ale bez jasného fundamentu. To ale platí pro většinu kryptoměn - jde o spekulativní a vysoce volatilní aktivum, u jehož nákupu je dobré zůstat ostražitý.
TRHY
Koruna
Česká koruna se obchoduje v úzkém pásmu 24,20-24,30 EUR/CZK. Za první polovinu letošního roku oslabila tuzemská měna vůči euru o zhruba půl procenta, celkově jsou ale pohyby na eurokoruně nevýrazné. Dnes dopoledne bude zveřejněn český index PMI za zpracovatelský průmysl, který může zlehka poklesnout, ale celkově by se měl udržet nad klíčovou hranicí 50 bodů, signalizující stabilizaci v sektoru. Odpoledne pak Ministerstvo financí zveřejní plnění státního rozpočtu za první polovinu letošního roku.
Eurodolar
Ani překvapivě nízká čísla z eurozóny, ani solidní data z amerického trhu práce nedokázala eurodolarem včera výrazněji pohnout. Mediální pozornost sice přitáhlo rozhodnutí Nejvyššího soudu o tom, že guvernérka Fedu Lisa Cooková může zůstat ve funkci, zatímco se bude snažit obhájit před soudem (Trumpova administrativa vůči ní vznesla obvinění, že při získání hypotéky podváděla), ale ani tato kauza nepřinesla více vzruchu na trh.
Dnešní seance bude plná důležitých dat, což by alespoň dočasně mohlo probrat trh z nastupujícího prázdninového režimu. Dopoledne přijde na řadu inflace za eurozónu, jež bude zřejmě nižší, než se čekalo, a odpoledne americká konjunkturální čísla ADP a ISM.
Zlotý
Polská inflace v červnu klesla nečekaně hluboko, když v meziročním vyjádření propadla z 3,1 % na 2,5 %. Z pohledu měnové politiky a trhů je však ještě důležitější, že zároveň výrazně poklesla jádrová inflace. Detailní statistiky červnového inflačního reportu sice nejsou k dispozici, ale my odhadujeme, že jádrová meziroční inflace činila jen 2,4 %. Polská inflace se tedy fakticky nachází na cíli NBP, což výrazně zvyšuje riziko, že by se Výbor pro měnovou politiku mohl příští středu odhodlat ke snížení úrokových sazeb, což by sice byla dobrá zpráva pro polské vládní dluhopisy, ale nikoliv pro zlotý.
Uvidíme, zda NBP bude chtít na poslední chvíli vyslat trhu ještě nějaký signál, neboť dnes večer fakticky začíná black-out období před zasedáním NBP příští středu.