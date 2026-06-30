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FX Strategie: Warsh vrací sílu dolaru, ECB vyčkává a koruna v prázdninovém módu

FX Strategie: Warsh vrací sílu dolaru, ECB vyčkává a koruna v prázdninovém módu

30.06.2026 10:41
Autor: Finanční trhy ČSOB, ČSOB

Po jestřábím debutu nového šéfa Fedu Kevina Warshe se pozornost trhů přesouvá k sérii amerických makrodat, která mohou potvrdit scénář vyšších sazeb v USA a dále podpořit dolar.

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