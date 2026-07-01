Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Inflace v eurozóně v červnu klesla na 2,8 procenta

Inflace v eurozóně v červnu klesla na 2,8 procenta

01.07.2026 13:43
Autor: ČTK

Míra inflace v eurozóně v červnu klesla na 2,8 procenta z květnového tempa růstu cen 3,2 procenta, zejména díky výraznému zpomalení růstu cen energií. V rychlém odhadu to dnes uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Inflace se tak přiblížila dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky (ECB), od nějž se v předchozích měsících vzdalovala kvůli dopadům válečného konfliktu na Blízkém východě na ceny energií.

Údaje za celou Evropskou unii, tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad neobsahuje. Meziměsíčně se ceny v eurozóně snížily o 0,1 procenta.

Zpomalení inflace odráží především vývoj na trzích s ropou a plynem. Poté, co Spojené státy a Írán uzavřely příměří, ceny ropy i evropského plynu v uplynulých týdnech klesaly, což se nyní promítá i do statistik meziroční inflace.

Ceny energií v červnu meziročně stouply o 8,7 procenta, výrazně méně než v květnu, kdy se zvýšily o 10,8 procenta. Ceny služeb se zvýšily o 3,2 procenta, o něco méně než v květnu (3,5 procenta).

Zpomalila i takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny energií a potravin. Snížila se na 2,4 procenta z květnového tempa 2,6 procenta. Ceny potravin, alkoholu a tabáku meziročně stouply o 1,6 procenta, což je rovněž pomaleji než v květnu (1,9 procenta).

Nejvyšší míru inflace v eurozóně v červnu vykázala Litva, kde ceny stouply o 5,5 procenta. Naopak nejnižší byla inflace na Maltě, kde byly spotřebitelské ceny meziročně vyšší o 1,9 procenta.

Konečnou zprávu o červnové inflaci, která bude zahrnovat rovněž údaje za celou EU, zveřejní Eurostat 17. července.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.07.2026
18:08Zlato se výrazně posunulo ke své férové hodnotě. Která neexistuje
16:00Meta plánuje prodej přebytečného výpočetního výkonu. Akcie rostou o 6 %
15:28Centrální banky budou dál snižovat podíl dolaru v rezervách, do popředí jde euro a jüan  
15:15Horší hospodaření státu v polovině roku, schodek se prohloubil na 184 miliard Kč
13:50Firmy po sázce na AI nabírají propouštěné pracovníky zpět. Ukazuje se, že lidský prvek je nepostradatelný
13:43Inflace v eurozóně v červnu klesla na 2,8 procenta
12:06PODCAST Trhy & Bohatství s Petrem Pudilem: Evropa si zadělává na problém. Spořením nezbohatneme
12:05Slabý jen doléhá na americké dluhopisy, zatímco akcie si vybírají přestávku v růstu  
11:10Průmysl hlásí nejlepší náladu za tři roky. Pomáhají nové zakázky i slabší cenové tlaky  
10:47Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v červnu zlepšily nejvíce od dubna 2022
10:31AI boom stojí čím dál víc. Otázkou zůstává, kdo ho zaplatí  
10:29Footshop a.s.: Vnitřní informace - Společnosti Footshop a.s. a Queens Store s.r.o. se účastní procesu fúze sloučením
8:59KKCG Real Estate Financing a.s. : Konsolidovaná výroční zpráva ručitele za rok 2025
8:54Rozbřesk: Solidní půlrok pro akcie, zklamalo zlato a propadl bitcoin
8:49Wall Street zakončila nejlepší čtvrtletí za šest let, trh práce zůstává stabilní a Colt CZ se dnes obchoduje bez dividendy  
6:04Jsou současné valuace vyšší, než na vrcholu dot-com bubliny?
30.06.2026
22:01S&P 500 uzavřel nejlepší čtvrtletí od roku 2020 růstem  
16:39Traders Talk: Polovodiče dál táhnou trh, ale rally se zužuje. Kde ještě hledat šanci?
15:25Trápení japonského jenu pokračuje. Měna je nejslabší za posledních 40 let
14:08ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Novým předsedou dozorčí rady ČEZ zvolen Radim Fiala

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět