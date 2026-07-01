Míra inflace v eurozóně v červnu klesla na 2,8 procenta z květnového tempa růstu cen 3,2 procenta, zejména díky výraznému zpomalení růstu cen energií. V rychlém odhadu to dnes uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Inflace se tak přiblížila dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky (ECB), od nějž se v předchozích měsících vzdalovala kvůli dopadům válečného konfliktu na Blízkém východě na ceny energií.
Údaje za celou Evropskou unii, tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad neobsahuje. Meziměsíčně se ceny v eurozóně snížily o 0,1 procenta.
Zpomalení inflace odráží především vývoj na trzích s ropou a plynem. Poté, co Spojené státy a Írán uzavřely příměří, ceny ropy i evropského plynu v uplynulých týdnech klesaly, což se nyní promítá i do statistik meziroční inflace.
Ceny energií v červnu meziročně stouply o 8,7 procenta, výrazně méně než v květnu, kdy se zvýšily o 10,8 procenta. Ceny služeb se zvýšily o 3,2 procenta, o něco méně než v květnu (3,5 procenta).
Zpomalila i takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny energií a potravin. Snížila se na 2,4 procenta z květnového tempa 2,6 procenta. Ceny potravin, alkoholu a tabáku meziročně stouply o 1,6 procenta, což je rovněž pomaleji než v květnu (1,9 procenta).
Nejvyšší míru inflace v eurozóně v červnu vykázala Litva, kde ceny stouply o 5,5 procenta. Naopak nejnižší byla inflace na Maltě, kde byly spotřebitelské ceny meziročně vyšší o 1,9 procenta.
Konečnou zprávu o červnové inflaci, která bude zahrnovat rovněž údaje za celou EU, zveřejní Eurostat 17. července.