Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstala na 1,8 procenta

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v prosinci zpomalil na 2,3 procenta z listopadového tempa 2,4 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice míra inflace zůstala na 1,8 procenta, a byla tak pátá nejnižší v EU. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Nejnižší inflaci v EU v prosinci zaznamenal Kypr, kde se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,1 procenta. Nejvyšší inflaci naopak vykázalo Rumunsko, kde ceny vzrostly o 8,6 procenta.
Česká republika měla v prosinci podle údajů Eurostatu nadále nejnižší inflaci ze zemí Visegrádské skupiny (V4). V Polsku činila inflace 2,5 procenta, v Maďarsku se nacházela na 3,3 procenta a na Slovensku dosahovala 4,1 procenta.
Eurostat dnes rovněž oznámil, že inflace v eurozóně v prosinci klesla na 1,9 procenta z listopadové hodnoty 2,1 procenta. Upřesnil tak svůj dřívější odhad, podle kterého prosincová inflace činila 2,0 procenta.
Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) tento měsíc ukázala, že spotřebitelské ceny v České republice se v prosinci meziročně zvýšily o 2,1 procenta, což bylo stejným tempem jako v listopadu.