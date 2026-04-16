Tuzemská inflace je druhá nejnižší v EU

Tuzemská inflace je druhá nejnižší v EU

16.04.2026 12:27
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Rostoucí napětí na Blízkém východě se podle hlavního ekonoma Patrie Dominika Rusinka začíná zřetelně promítat do inflačního vývoje v Evropě prostřednictvím dražších energií. Zatímco v eurozóně i celé EU inflace v březnu zrychlila, Česká republika se díky vládním zásahům do cen elektřiny a pokračujícímu zlevňování potravin drží mezi zeměmi s nejnižším růstem cen. Tento náskok je však podle analýzy jen dočasný – s dalším zdražováním energií a očekávaným obratem v cenách potravin porostou inflační tlaky i doma, což povede centrální banky k setrvačně opatrné měnové politice.

Konflikt na Blízkém východě zvyšuje inflační tlaky v evropské ekonomice. V březnu vzrostla inflace v EU z meziročních 2,1 % na 2,8 %, v eurozóně se spotřebitelské ceny zvýšily o 2,6 %. Hlavním důvodem rychlejšího růstu cen jsou dražší energie, zejména pohonné hmoty, které odrážejí vývoj na globálním ropném trhu a mimořádný výpadek dodávek v důsledku blokády Hormuzského průlivu.

V Česku dosáhla březnová inflace 1,5 % a byla druhá nejnižší z celé EU. Hlavním důvodem je zlevnění elektřiny v důsledku přenesení poplatků za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, které spolu s nižšími cenami potravin tlumí dopad dražších pohonných hmot. Již v dubnu však počítáme s dalším růstem cenových tlaků, které pravděpodobně zvýší tuzemskou inflaci nad dvouprocentní cíl České národní banky.

01

Na stejné úrovni 1,5 % skončila v březnu inflace také ve Švédsku a na Kypru, zatímco nejnižší byla v Dánsku (1,0 %). Naopak nejvyšší cenové tlaky zůstávají v Rumunsku, kde došlo ke zvýšení spotřebitelských cen o 9 %. O poznání mírnější ale stále silné inflační tlaky panují v Chorvatsku (4,6 %) a Litvě (4,4 %). Slovenská inflace činila v březnu stále vysokých 3,7 %.

V případě ostře sledované energetické inflace panovaly v březnu mezi jednotlivými státy výrazné rozdíly, které zčásti reflektují intervence vlád ke zkrocení růstu cen. Zatímco ve většině evropských ekonomik ceny energií v meziročním srovnání rostly, v Česku došlo k meziročnímu poklesu o 7,3 %, třetímu největšímu po Dánsku a Kypru. Hlavní zásluhu na tom má výše zmíněné odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje.

Ve většině zemí EU v březnu dále vzrostly ceny potravin, v případě Česka ale došlo k 1,4% meziročnímu poklesu, což je další „tlumič“ silných inflačních tlaků z titulu dražších pohonných hmot. Vzhledem k tomu, že pro zemědělce i potravináře představují ceny pohonných hmot zásadní nákladovou položku, a významně zdražují i další klíčové vstupy, jako jsou hnojiva, očekáváme, že ve druhé polovině letošního roku a zejména v roce 2027 se trend zlevňování potravin otočí.

02

V letošním roce počítáme s průměrnou inflací v Česku na 1,9 %, v roce 2027 ale dojde k opětovnému zvýšení na 2,9 %. Zásadní nejistota však panuje ohledně rozsahu a délky trvání energetického šoku, stejně jako přelivu dražších energií do zbytku ekonomiky. I proto očekáváme velmi opatrný přístup České národní banky, které bude držet úrokové sazby stabilní na 3,5 %.

 

16.04.2026
15:13Čipy pro umělou inteligenci ženou TSMC vpřed, firma čeká v 2026 růst tržeb nad 30 %  
14:15Největší průmyslové IPO v USA od roku 1999. Madison Air debutuje na burze
13:57Patria Finance uvádí první korunově zajištěnou investici do atraktivních světových akcií. Je součástí vstupu KBC na rapidně rostoucí trh ETF v Evropě
13:55Zlevnění se vyplatilo. PepsiCo hlásí silné čtvrtletní výsledky
12:27Tuzemská inflace je druhá nejnižší v EU
12:23Akcie Allbirds vzrostly díky AI za jediný den o 582 procent. Paralela s dot-com bublinou je zjevná, varuje Jakub Blaha
10:51Evropské akcie pokračují vzhůru opatrným tempem, poté co Amerika zdolala maxima  
10:48Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, průkopník investování na rozvíjejících se trzích
10:00CSG hlásí nový kontrakt za 300 milionů eur
9:43Poptávka po AI zůstává odolná. TSMC zlepšila výhled tržeb
8:57Rozbřesk: Uhlík na hranicích EU přestává být teorie. CBAM má první cenu
8:56Komerční banka, a.s.: Regulatorní informace - Hlavní akcionáři KB k 31.3.2026 (1Q 2026)
8:50CSG získává velkou zakázku, ECB bude se sazbami vyčkávat a Madison Air Solutions vstoupila na burzu  
6:01Analytický radar: Colt CZ roste díky vyšší marži, širší integraci i stabilnějšímu byznysu
15.04.2026
22:01S&P 500 dosáhl nového maxima díky naději na dohodu s Íránem  
17:44Čeká se znatelná zisková akcelerace, trh rotoval k defenzivě a energetice, cení se hodnotové akcie
15:30Zveme Vás na AUTOMOBILOVÉ KLENOTY 2026! Víkend, kdy se automobilová historie mění v umění
15:05Akcie Aixtronu jsou hitem. Po zlepšeném výhledu vystřelily na 25leté maximum
14:28Odhady Wall Street překonala i Morgan Stanley. Tradingová divize vykázala rekordní tržby
13:32Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady

Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět