Inflace v EU v únoru zrychlila na 2,1 procenta, v Česku zpomalila

18.03.2026 11:57
Autor: ČTK

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v únoru zrychlil na 2,1 procenta z lednového tempa dvou procent. V České republice ale inflace zvolnila a z lednových 1,2 procenta klesla na 1,0 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Ten kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Před rokem inflace v EU i v České republice činila 2,7 procenta.

V eurozóně byla inflace v únoru na 1,9 procenta, uvedli statistici, kteří tak potvrdili údaj z předběžné zprávy zveřejněné začátkem tohoto měsíce. Před rokem činila míra inflace v zemích platících eurem 2,3 procenta.

Nejnižší meziroční míra inflace byla v únoru v Dánsku, a sice 0,5 procenta, dále na Kypru (0,9 procenta) a pak v České republice. Nejvyšší tempo růstu cen zaznamenalo Rumunsko (8,3 procenta), Slovensko (4,0 procenta) a Chorvatsko (3,9 procenta).

Ve srovnání s lednem se meziroční inflace snížila v 11 členských státech, zůstala stabilní ve čtyřech a vzrostla ve 12.

V únoru nejvíce přispěly k růstu cen služby (plus 1,54 procentního bodu) následované potravinami, alkoholem a tabákem.

Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) minulý týden ukázala, že míra inflace v Česku v února zvolnila na 1,4 procenta z lednových 1,6 procenta. Inflace tak byla nejnižší od října 2016 a nižší než v sousedních zemích.

 

Klidná ropa trhům svědčí. Zamíchá kartami Fed nebo Micron?
18.03.2026 10:23
Klidná ropa trhům svědčí. Zamíchá kartami Fed nebo Micron?
Hlavní akciové trhy zůstávají pozitivně naladěné, na čemž má velkou zá...
AI agenti ženou Tencent nahoru a táhnou růst o desítky miliard dolarů
18.03.2026 10:29
AI agenti ženou Tencent nahoru a táhnou růst o desítky miliard dolarů
Tencent Holdings poslední loňský kvartál vykázal 13% nárůst čtvrtletní...
Microsoft zvažuje právní kroky kvůli cloudové dohodě mezi Amazonem a OpenAI
18.03.2026 11:01
Microsoft zvažuje právní kroky kvůli cloudové dohodě mezi Amazonem a OpenAI
Americká softwarová společnost Microsoft zvažuje právní kroky proti sv...


