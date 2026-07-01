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Wall Street zahájila druhé pololetí opatrně: Technologie v červeném, trh táhly akcie Meta Platforms

Wall Street zahájila druhé pololetí opatrně: Technologie v červeném, trh táhly akcie Meta Platforms

01.07.2026 22:04
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Americké akciové trhy vstoupily do druhé poloviny roku 2026 ve smíšené náladě. Poté, co klíčové indexy uzavřely nejlepší druhé čtvrtletí od roku 2020, si investoři berou oddechový čas. Zatímco technologický sektor prochází vlnou výběru zisků, tradiční defenzivní tituly drží trh nad vodou.

Hlavní indexy na startu pololetí se vyvíjely následovně:

S&P 500 stagnoval s mírnou tendencí do zelených čísel (+0,1 % na cca 7.507 bodech).

Nasdaq Composite odepsal cirka -0,18 % (cca 26.165 bodů) a byl dnes pod největším prodejním tlakem.

Dow Jones Industrial Average jako jediný stabilně rostl o +0,33 % (cca 52.485 bodů) díky posilování finančních a průmyslových titulů.

Klíčové události dnešního obchodování

1. Stopka pro technologické tahouny jako Nvidia a AMD v červeném
Po raketovém růstu v první části roku dnes investoři hromadně realizovali zisky v polovodičovém sektoru. Největší pozornost poutal pokles lídra trhu společnosti Nvidia (-2,1 %). Podobně reagovali i další hráči v sektoru, jako je Micron (-9 %) nebo KLA Corp (-11 %). Trh se čistlil před nadcházející výsledkovou sezónou za druhý kvartál.

2. Meta Platforms (+10 %) byla hvězdou dne, když oficiálně vstupuje do cloudové války.
Absolutním vítězem dnešní seance je společnost Meta. Její akcie vystřelily o téměř 10 % v reakci na zprávy, že firma plánuje komerčně nabízet svou masivní cloudovou infrastrukturu a výpočetní výkon pro AI. Meta tímto krokem vyhlásila přímou válku zavedeným gigantům jako Amazon AWS, Microsoft Azure či Google Cloud.

3. První projev nového šéfa Fedu: Sazby zůstanou vysoko
Nový předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh dnes vystoupil na fóru ECB v Portugalsku. Ve svém prvním veřejném projevu potvrdil nekompromisní, tzv. „jestřábí“ postoj. Prohlásil, že Fed se nespokojí s inflací nad dvěma procenty, což pro trhy znamená jediné: úrokové sazby zůstanou na vyšších úrovních déle, než se původně spekulovalo.

4. Skokani mimo technologický svět: General Mills a Nike
Skvělé hospodářské výsledky a silný výhled na další měsíce katapultovaly akcie potravinářského koncernu General Mills o +8 %. Nákupní nálada se projevila také u maloobchodního giganta Nike, jehož akcie rostly cirka o +2,3 %.

Makroekonomický výhled a komodity
Trh práce chladne: Čerstvý report organizace ADP ukázal, že soukromý sektor v USA vytvořil v červnu pouze 98 tisíc pracovních míst, což bylo pod odhady analytiků. Trh nyní upírá pozornost k čtvrtečním oficiálním vládním datům (NFP).
Ropa padá pod 73 dolarů: Cena severomořské ropy Brent výrazně klesá. Důvodem je zahájení diplomatických rozhovorů v Kataru, které by mohly vést k dohodě s Íránem a plnému uvolnění strategického Hormuzského průlivu.
Výhled: Trh momentálně vyčkává na silnější impulsy. Kombinace přísné rétoriky Fedu a ochlazování trhu práce naznačuje, že červenec bude ve znamení zvýšené volatility a selektivního vybírání jednotlivých akciových titulů.




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