Matyáš Kodl: Umění bývá považováno za ochranu proti inflaci a volatilitě. Nejistota mu spíše nahrává

Galerie KODL má za sebou úspěšný Letní výtvarný salon, a to jak svou návštěvností, která překonala i roky před pandemií, tak i z hlediska prodejů uměleckých děl současného umění. Nejistotu během pandemie na českém trhu s uměním vystřídala snaha zajistit se proti inflaci a volatilitě na finančních trzích. Jak začít investovat do umění? Na co si dát pozor? A je nějaký vztah mezi realitním trhem a trhem s uměním? V rozhovoru pro Patria.cz na tyto otázky odpovídá galerista Matyáš Kodl. Galerie aktuálně zahajuje výstavu ke čtvrté online aukci a v plném proudu jsou také přípravy na 88. sálovou aukci na pražském Žofíně v neděli 27. listopadu.

Aukce během pandemie a po ní

Během pandemie se rozšířila oblíbenost online aukcí. Tento rok na jaře již opět proběhla i klasická sálová aukce v pražském Žofíně, ale zájem o online formu také zůstal. „Řada lidí zjistila, že je to pohodlný způsob, jak se zúčastnit aukce. A to zejména u lidí, u nichž je složité se dostavit v daný den na určité místo,“ říká galerista Matyáš Kodl. Díky online obchodování se aukce otevřely více lidem.

Jaká byla poptávka po umění během covidu a jaká je nyní? Ze začátku panovala veliká nejistota a očekávalo se, že nikdo nebude chtít prodávat ani kupovat, uvádí galerista. „V Americe se to ale poměrně rychle otočilo. Řada lidí se bála inflace a znehodnocování, protože kroky vlády byly dost proinflační,“ dodává Kodl. A podobné to bylo i na českém trhu, který už loni dosáhl rekordního obratu, téměř 1,5 miliardy korun.

Umění jako investiční aktivum v dobách nejistoty a doplněk k realitám?



Umění a sběratelské předměty se často považují za protiinflační aktivum a za ochranu proti volatilitě na finančních trzích. „Jakákoli nejistota na finančních trzích obchodu s uměním spíše nahrává,“ říká Matyáš Kodl. Příkladem toho byl rok 2008, který zásadně rozproudil dynamiku na českém trhu s uměním.



Lze vysledovat nějaký vztah mezi realitním trhem a uměleckým trhem? Představuje počet nově prodaných bytů příležitost osadit je uměleckými předměty? Investoři, kteří začínají investovat do umění, většinou již mají zainvestováno v realitách, říká Matyáš Kodl. „Myslím si, že umění je spíše doplněk k realitnímu trhu. Často sleduji podobnou křivku vývoje - reality a obrazy mají často podobný vývoj,“ doplňuje Kodl.

Čeští investoři do umění a jak začít

Investorům, kteří teprve začínají s investicemi do umění, galerista doporučuje nejprve navštívit několik výstav a ujasnit si, co se jim líbí. Jakmile si člověk uvědomí, co k němu promlouvá, je dobré se spojit s odborníkem a říct si, jaké autory stojí za to sledovat, říká Kodl. „Můžete se na to dívat jako na čistou investici, ale je to fyzický objekt, který si můžete někam vystavit a může vás těšit. V umění by člověk měl využít i tu přidanou estetickou hodnotu, když už si pořizuje umělecký předmět.“

Je český sběratel umění patriot? „Když se člověk podívá na aukce tady v Čechách, tak převládá samozřejmě české umění. Češi kupují rádi české umění,“ podotýká galerista. Nicméně dodává, že se pomalu rozrůstá skupina těch, kteří rozšiřují své sbírky i geograficky.



„Největším strašákem pro ty, kteří chtějí investovat do umění, je koupit si falzum,“ přiznává Kodl. „Velká část naší práce je určovat pravost.“ Vzhledem k tomu, že se během éry socialismu téměř nedělaly soupisy děl, tak „se stává, že se někdy objeví obrazy známých autorů, které nejsou v soupisu díla a které byly uschovány po řadu desetiletí,“ doplňuje Kodl s tím, že práce místních kunsthistoriků a kurátorů je tak mnohem detektivnější než na západě.

Ode dneška do 2. října probíhá výstava k online aukci na portálu Artslimit, kde můžeme najít díla známých autorů, ale spíše z nižší cenové kategorie – položky v řádu deseti tisíců nebo nižších sta tisíců korun. Jako další se připravuje 88. sálová aukce, která proběhne ve Velkém sále na Žofíně poslední listopadovou neděli.