Baker Hudges kupuje za bezmála 300 miliard korun Chart Industries a posílí v LNG, datacentrech nebo dekarbonizaci

Americký dodavatel zařízení pro ropný a plynárenský průmysl Baker Hughes koupí za 13,6 miliardy USD (290 miliard Kč) společnost Chart Industries. Firma to uvedla v dnešní tiskové zprávě. Transakce je dalším příkladem konsolidace v odvětví zaměřeném na poskytování služeb ropnému průmyslu a dodávek vybavení průmyslovým podnikům. Firmy se v tomto sektoru spojují, aby rozšířily své geografické pokrytí a nabídku produktů a také aby zlepšily efektivitu.



Baker Huhges za jednu akcii Chart Industries nabídl 210 USD. To představuje ve srovnání s poslední závěrečnou cenou akcií na burze prémii asi 22 procent. Baker Hughes nabídkou překonal konkurenční firmu Flowserve. Nabídka Flowserve byla v akciích a podle výpočtu agentury Reuters oceňovala jednu akcii firmy Chart na téměř 160 USD.



Transakce by měla být dokončena do poloviny příštího roku. Dohoda je součástí snahy firmy Baker Hughes lépe využít své technologie pro průmysl a energetiku, které jí pomohly zvýšit zisk ve druhém čtvrtletí. Baker Hughes díky akvizici posílí hlavně v segmentech zkapalněného zemního plynu (LNG), datových center a dekarbonizace.



Chart Industries působí ve vývoji, návrhu a výrobě technologického zařízení pro zpracování a manipulaci s plyny a kapalnými molekulami. Je významným hráčem v oblasti LNG, vodíku, bioplynu a technologií pro zachycování CO2 ve více průmyslových segmentech. Společnost podle svých stránek provozuje kolem 65 výrobních závodů a více než 50 servisních center v USA, Evropě, Asii, Austrálii, Indii a Latinské Americe.