Colt CZ Group koupila amerického výrobce součástek do zbraní a svého dlouhodobého dodavatele Valley Steel Stamp

Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) koupila amerického výrobce součástek do střelných zbraní Valley Steel Stamp Inc (VSS). Zaplatila za něj 59,5 milionu dolarů (zhruba 1,3 miliardy korun). Akvizice byla dokončená v pondělí, americký Výbor pro zahraniční investice v USA ji schválil.



Valley Steel Stamp je dlouhodobým dodavatelem české firmy. "Touto akvizicí získává Colt CZ Group kontrolu nad renomovanou, vysoce kvalitní společností zabývající se přesným obráběním, která slouží jako klíčový dodavatel rámů revolverů, válců, náhradních dílů a dalších součástek ručních palných zbraní pro komerční trh," uvedl generální ředitel Colt CZ Radek Musil. Akvizice podle něj významně posílí inženýrské a výrobní kapacity zbrojovky v USA, čeká také zvýšení marže u produktů pro komerční trh.



VSS sídlí v Greenfieldu ve státu Massachusetts a zaměstnává přibližně 150 lidí. Její tržby z činností spojených s výrobou zbraní loni činily 44,3 milionu dolarů (949 milionů korun). Firma bude nadále fungovat pod svým současným obchodním názvem. Obchodní činnosti nesouvisející s výrobou ručních palných zbraní byly z transakce vyčleněny a budou pokračovat samostatně pod názvem NE-XT s vlastní ochrannou známkou a značkou.



Dlouholetý spolumajitel a generální ředitel VSS Steven K. Capshaw se od pondělí stal generálním ředitelem společnosti Colt’s Manufacturing Company. "Jsem přesvědčen, že díky jeho rozsáhlým a dlouholetým zkušenostem v oblasti konstrukce a výroby ručních palných zbraní bude hrát klíčovou roli při formování naší strategie pro americký komerční trh. Jeho vedení bude zásadní pro uvedení nových produktů na trh a pro další fázi růstu našich aktivit ve Spojených státech," dodal Musil.



Colt CZ vykázal za letošní první čtvrtletí rekordní výnos 5,512 miliardy korun. Ze 43,7 procenta se na tom podílely výnosy v USA. Už v roce 2005 získal největší český výrobce zbraní prostřednictvím své dceřiné firmy CZ-USA kontrolu nad americkým výrobcem krátkých palných zbraní Dan Wesson. V květnu 2021 dokončil koupi dalšího amerického výrobce zbraní Colt Holding Company LLC (Colt).



Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 3200 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.