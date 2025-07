KARO Leather zamíří na hlavní trh pražské burzy

Akcionáři společnosti KARO Leather a.s., českého zpracovatele kůží pro nábytkářský a obuvní průmysl, dne 27. června 2025 na valné hromadě jednohlasně odhlasovali přesun akcií KARIN.PR na Prime Market pražské burzy. Představenstvo tímto získalo pevný mandát k realizaci všech nezbytných kroků. Předpokládá se, že by se s akciemi KARO Leather a.s. mohlo začít obchodovat na hlavním trhu pražské burzy již od ledna příštího roku.



„Dynamicky rosteme jako firma a chceme růst i na burze. Prime Market je pro nás prestižním místem, který nám otevírá do budoucna možnosti dalšího růstu,“ komentuje rozhodnutí společnosti Jakub Hemerka, finanční ředitel a člen představenstva KARO Leather. „IPO na trhu Start bylo pro naši společnost zlomovým okamžikem. Zde jsme dokázali více než zosminásobit hodnotu naší společnosti a cítíme, že pokud bychom chtěli pokračovat v nastolené trajektorii růstu, musíme se přesunout do širších vod. Prime Market nám v budoucnu může pomoci při větších zahraničních akvizicích, a i se z něj bude lépe realizovat případný duální listing v Polsku, které je pro nás stěžejním odbytištěm i cílovou akviziční destinací,“ přibližuje možné plány na další rozvoj.

KARO Leather bude již třetím emitentem, který hodlá přestoupit z trhu Start Market, který je určen pro financování malých a středních podniků, na hlavní trh Prime Market, kde se obchodují největší a nejvýznamnější společnosti. „Vývoj obchodování s akciemi KARO Leather je velmi impresivní, dělá investorům velkou radost a tento krok chápeme jako logické vyústění pro další rozvoj firmy,“ myslí si generální ředitel pražské burzy Petr Koblic.

V současné době drží ve svém portfoliu akcie KARO přes 2100 akcionářů a s přestupem na Prime Market se dá očekávat, že toto číslo ještě naroste. Oblibu této akcie na pražské burze znázorňuje i objem obchodů na burze. Jen za posledních 12 měsíců to bylo 215 milionů korun a je tak jedenáctou nejobchodovanější akcií v Praze.

Skupina KARO Leather vstoupila na trh Start Market roce 2019, a to poměrně nenápadně. Malý a pro investory těžko uchopitelný byznys zpracování kůží z Vysočiny si jen tak tak odnesl všech 40 milionů korun, které během IPO poptával. KARO Leather se stala teprve šestou firmou na trhu Start Market, a v roce 2019 byla dokonce jediným IPO na trhu Start i na celé pražské burze. Investoři ocenili během IPO společnost KARO Leather na 120 milionů korun (při ceně akcie 40 korun), a získali v ní třetinový podíl. To se ale psal konec roku 2019 a svět se měl teprve za pár měsíců poprat s celosvětovou pandemií Covid-19.

Pandemické roky 2020 a 2021 pro KARO jakožto výrobní firmu navázanou na evropské nábytkáře nebyly vůbec jednoduché. V tomto těžkém období se však objevila příležitost akvizice areálu kožedělného družstva Snaha Brtnice a vznikl tak odvážný plán na jeho realizaci. Během Covidu proto firma realizovala další 2 úpisy akcií v celkové hodnotě 53 milionů korun. Akcie se na konci roku 2021 obchodovaly za 114 korun (+185 % od IPO), a tržní kapitalizace firmy dosáhla úrovně 444 milionů korun. Stavba nové výrobní haly se naplno rozběhla, a měla společnosti umožnit tzv. vertikální integraci blíže ke zpracovávané surovině.

Únor 2022 však opět věci komplikuje. Válka na Ukrajině rozpoutaná Ruskem nejen že ovlivňuje několik významných zákazníků KARO, kteří v napadené Ukrajině vyráběli, ale válka zkomplikovala světový obchod i zdražuje významně ceny energií. KARO i přesto v září 2022 upisuje další akcie v hodnotě 132 milionů korun, a pokračuje ve stavbě nového závodu v Brtnici i v navazujících investicích do rozšiřování svého závodu v Boršově. V prosinci 2023 pak slavnostně otevírá dokončenou stavbu a začíná ladit celý výrobní závod v Brtnici tak, aby jej v srpnu 2024 spustila do ostrého provozu.



V prosinci roku 2024 se poslední emisí akcií v hodnotě 285 milionů korun finálně řeší kapitálová struktura po náročném investičním období. Akcie uzavírají rok 2024 na ceně 152 korun (+280 % od IPO) při tržní kapitalizaci 1,05 miliardy korun.

V letošním roce čeká KARO Leather tržby 400 milionů korun a provozní zisk EBITDA 137 milionů korun, což jsou oproti roku 2019 více než trojnásobné hodnoty. Dosavadní růst akcií na pražské burze je tak opřen především o růst fundamentu. „Akcie KARO se na trh Prime Market chystají při současných násobcích 7,4x EBITDA a 14x čistý zisk pro rok 2025, což z ní dělá mezi pražskými akciemi jednu z nejvíce „value“ akcií. A vzhledem k tomu, že je v plánu pro dalších 5 let provozní zisk EBITDA více než zdvojnásobit, jedná se také o akcii s plánovaných růstem EBITDA 15 % p.a. Pro investory unikátní kombinace atraktivních valuačních násobků a dynamického růstu,“ myslí si finančník František Bostl ze STARTEEPO, jejíž nedávná analytická zpráva stanovila roční cílovou cenu akcií KARO na 190 korun (+35 %).

„Akcionáři nám dali zelenou, takže od července se plně rozbíhají přípravné práce. Přes prázdniny bychom měli být schopni připravit prospekt tak, abychom s Českou národní bankou zvládli celé schvalovací řízení do konce letošního roku,“ přibližuje současné plány František Bostl ze STARTEEPO. „Obchodovat s akciemi KARO Leather by se na Prime Marketu mohlo začít v průběhu ledna příštího roku. Jelikož KARO Leather není tzv. prvoemitent, nečekáme po cestě větší komplikace,“ doplnil Bostl.

Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO Leather a.s., sahá až do poloviny 90. let a původně se KARO věnovalo obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní skupina se v roce 2015 začala postupně transformovat na komplexní obchodně-výrobní skupinu. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 v Boršově u Jihlavy a v roce 2023 byl otevřen druhý závod v Brtnici u Jihlavy. KARO je jedinou výrobou svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy a zavádí na evropský trh inovativní a disruptivní systém výroby blízký formátu just-in-time. Skupina KARO zároveň vytváří v Česku nový ekosystém cirkulární ekonomiky využití hovězích kůží, které dnes často končí jako nezpracovatelný odpad v kafileriích. Od roku 2019 se akcie KARO Leather a.s. obchodují na Burze cenných papírů Praha.