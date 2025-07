Traders Talk: Alphabet září, Tesla zklamala a 3+1 akcie, které teď sledovat

Napětí kolem celní politiky Donalda Trumpa, oslabující dolar a nejistota kolem šéfa Fedu jsou témata, která aktuálně hýbou globálními trhy. Makléř Patria Finance Matěj Vlček očekává spíše deeskalaci obchodních válek a upozorňuje na klíčový význam třetího kvartálu pro vývoj sazeb v USA. Ve výsledkové sezóně potěšil investory Alphabet, naopak zklamala. Nenechte si ujít to nejklíčovější z dění na trzích a čerstvé investiční nápady v podcastu Traders Talk.



00:00:29 Trumpova celní válka00:03:05 Trump vs Powell00:04:15 Zasedání ECB00:04:53 Inflace a výhled sazeb v USA00:05:49 Výsledky Alphabetu00:08:25 Výsledky Tesly00:11:08 Investiční tip: Berkshire Hathaway00:12:45 Investiční tip: MercadoLibre00:13:54 Investiční tip: ASML00:14:34 Investiční tip: DuoLingo

Tématem na trzích zůstává celní politika Donalda Trumpa, který uvedl, že koncová cla budou v rozmezí 15 – 50 %. U Evropské unie prý nepůjde pod 15 %. “Můj názor je, že celní válka teď bude deeskalovat,” uvádí makléř Patria Finance Matěj Vlček. “Myslím, že se teď budou chtít všichni domluvit, aby se mezinárodní obchod nezastavil, aby se forexový trh trošku uklidnil, protože dolar oslabuje opravdu výrazně.”



A na dolar má kromě celních válek dopad také Trumpova snaha dostat Jeroma Powella z postu šéfa Fedu, i když tvrdí, že mu jde primárně o snížení sazeb. Podle Vlčka bude klíčový třetí kvartál, který ukáže, zda se cla promítnou do inflace. “Pokud se promítnou, tak bych čekal, že se snižováním sazeb v Americe budou opravdu opatrní.” V opačném případě může podle Vlčka světový narativ pokračovat ve snižování sazeb.



Na druhé straně Atlantiku zasedala tento týden Evropská centrální banka, která rozhodla pro zachování 2% sazeb. “I to může mít vliv a forexové trhy, to znamená, že euro může dále zůstávat silné,” podotýká makléř.



Výsledková sezóna pokračuje v plném proudu. Tento týden reportovali dva giganti, a to Alphabet a . “Google je prostě dlouhodobě valuačně nejlevnější akcie z Magnificent Seven,” uvádí Vlček. Investory podle něj potěšil zejména dvojciferný nárůst příjmu ze Searche, což odrazilo obavy ohledně nižších zisků z vyhledávače kvůli široké adopci umělé inteligence. “Jejich hlavní byznys model, který tvoří 70 - 80 % celkových jako příjmů, je dále na vzestupu a konkurence z pohledu ChatGPT zatím nenarůstá,” dodává. Při pohledu na cenový graf to podle makléře vypadá, jako by se tento titul opožďoval za ostatními technologickými společnostmi. Vlček očekává, že bude dále pokračovat v růstu jako celý sektor technologií v Americe.



Naopak svými čísly nepotěšila - klesly jí tržby i prodeje a investory nepotěšil ani komentář Elona Muska. Zatímco roste konkurence ze strany BYD či Uberu, Tesle se nedaří, komentuje Vlček.



Jaké akcie nyní zvažuje makléř k nákupu? Prvním tipem je , která odepsala 13 % po oznámení, že Warren Buffett odchází do důchodu. “Jedná se o propad, který jsme tady neviděli od roku 2022 a může být zajímavou příležitostí pro investory k nákupu,” domnívá se Vlček. Berkshire vnímá jako defenzivní titul na dlouhodobé držení.



Další investiční ideou je MercadoLibre, která je rovněž na seznamu Investičních tipů analytiků Patria Finance. Podle makléře je vhodné využít aktuálního poklesu o 9 % od jejího historického maxima. “Nespekuloval bych na rychlý pohyb o 10 - 20 %, spíše bych za tyto hodnoty přikoupil do svého portfolia,” dodává.



Třetím titulem, na který se zaměřuje, je , výrobce výrobních strojů pro čipy. Aktuální úrovně jsou podle něj lákavé, i když upozorňuje na to, že i když má na výrobní čipová zařízení monopol, není vidět, že by se propisoval do velkých zisků. Dodává, že může jít i o vhodnou diverzifikaci z pohledu měnového rizika vzhledem k tomu, že se dá nakoupit v eurech.



Poslední akcie, kterou aktuálně sleduje, je platforma na výuku jazyků Duolingo. Ta nyní profituje i z rozvoje umělé inteligence. “Je to akcie, která je za mě extrémně zajímavá, ale která má extrémně vysoké ukazatele jako PE,” upozorňuje makléř na rizikovost této sázky. Po propadu o 33 % se podle něj jedná o zajímavý titul, byť s nízkou kapitalizací. “Receptem je vstupovat do těch pozic postupně, dělit vstup do té pozice na třetiny,” radí Vlček.