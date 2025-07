Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance

Americký prezident Donald Trump o víkendu oznámil poměrně nečekaně cla na Evropu ve výši 30 %. Jednání stále probíhají, než 1. srpna vstoupí v platnost. Tím ale zdaleka neskončí. Tento týden se v médiích objevila informace, že je na spadnutí odvolání šéfa FEDu Jeroma Powella. Akcie na to reagovaly propadem, zlato reagovalo na růstem. A mezitím se rozjíždí výsledková sezóna.





Obsah:

00:00:38 Spekulace o odvolání šéfa Fedu

00:03:13 Výsledky Bank of America

00:04:57 Výsledky ASML



Poměrně rychle se na tyto spekulace novináři optali přímo prezidenta Trumpa, který tuto zprávu dementoval. Zmínil i to, že si nedovede představit, že by ho jen tak odvolal, pokud by tam nedocházelo k nějakým podvodům. Zároveň aktuálně probíhá šetření renovace sídla FEDu za nějaké 2,5 miliardy dolarů. “Přijde mi, že si prezident připravuje půdu pro to, aby měl nějaký argument pro případné odvolání,” dodává ke spekulacím makléř Martin Kycelt.



Kromě politických událostí začíná výsledková sezóna. Reportovaly již tradičně americké banky. “Právě banky poměrně dost profitují z volatility na trhu, především jejich obchodní divize,” podotýká makléř s odkazem na tržní volatilitu během Trumpova funkčního období. Například Bank of Amerika si zapsala růst tržeb z obchodování s dluhopisy, komoditami a forexem o 19 % a růst tržeb z obchodování s akciemi téměř o 10 %. Její zisk narostl na 7,1 miliardy dolarů, což je výrazně nad trhem očekávanými 6,6 miliardami dolarů. “Ta volatilita, která na trhu v prvním pololetí byla, se propisuje do výsledků bank poměrně pozitivně,” uzavírá makléř.



Také evropská výsledková sezóna se rozjíždí. Včera před otevřením trhu oznámila své výsledky nizozemská společnost , která vyrábí stroje pro výrobu mikročipů. “Vypadá to, že se uvolní regulace na vývoz čipů do Číny, z čehož profitovala na začátku týdne . Ale u je to trošku složitější,” uvádí Kycelt s ohledem na vývozní omezení pro polovodičová zařízení do Číny, kde podle něj zavedené bariéry velice pravděpodobně zůstanou. Upozorňuje, že pro je Čína pořád jeden z největších vývozních trhů, a tak vzhledem k nejistotě firma nedokázala vydat výhled na příští rok. “Interně sice počítají pořád s růstem, ale ta situace je pro ně tak nepřehledná, že výhled dávat nebudou.”



Až na chybějící výhled ale makléř hodnotí výsledky jako překvapivě dobré. Za poslední kvartál mu tržby narostly o 23 % meziročně na 7,7 miliardy eur, provozní zisk na 2,3 miliardy EUR, což je nad očekáváním analytiků a hrubá marže dělá 53 %. “Úvodní reakce byla minus 8 % a pokles pokračuje i dnes,” komentuje makléř.



Vzhledem k tomu, že má monopol na tuto technologii, tak podle makléře má příležitost z dlouhodobého hlediska trh porážet. “Nemyslím si, že je to krátkodobý tip, že by se měla ta firma rychle vracet. To prostředí je velmi nepřehledné. Každopádně ze středně až dlouhodobého hlediska si myslím, že to je určitě dobrý tip a i vhodná příležitost k nákupu po tomto propadu,” uzavírá Kycelt.