Renesance AI boomu, chvějící se prvenství Nvidie a našlápnutý Uber. Co ukázal první kvartál?

Technologické firmy táhne umělá inteligence, banky těží z volatility, spotřebitelé chudnou a geopolitika míchá kartami napříč sektory. Tak by se dala shrnout americká výsledková sezóna za první kvartál. Proč NVIDIA stále vládne čipovému trhu? Proč Uber vyhrává nad Teslou? A jak dlouho bude trvat AI boom? Analytici Patria Finance Branislav Soták a Jakub Blaha odhalují klíčové trendy a naznačují, kam se bude vyvíjet akciový trh v následujících měsících.





Obsah:00:00:47 Americký trh v 1Q00:06:18 Nvidia vs AMD00:11:59 Alphabet - - Amazon00:15:58 Meta a její investice00:20:13 Uber vs Tesla00:35:39 Bankovní sektor00:38:25 Newmont a těžba zlata00:42:00 Chudší americký spotřebitel00:48:13 Výhled na další kvartál

Přibližně 78 % firem z indexu S&P 500 překonalo v prvním kvartálu odhady zisku na akcii. Jejich zisky vzrostly o 13,6 %, zatímco trh očekával růst pouze o 6,7 %. I reakce trhů na výsledkovou sezónu byla pozitivní, i když spíše reflektovala „couvnutí“ amerického prezidenta od celní politiky. "Je však potřeba dodat, že část tohoto „překvapení“ jde na vrub snižování odhadů, a tak se laťka, kterou firmy musely překonat, výrazně snížila,” uvádí analytik Patria Finance Branislav Soták.



Analytik také upozorňuje na výrazný rozdíl mezi výkonem růstových sektorů (primárně technologií a komunikace), které rostly meziročně dvojciferným tempem, oproti těm hodnotovým (zejména energetice), které naopak meziročně ztrácely. Za tím podle Sotáka stojí na jedné straně úspěch technologií a na straně druhé významný pokles cen ropy. A v neposlední řadě zmiňuje také významný vliv klesajícího dolaru: “To pomáhá růstu tržeb firmám, které generují velkou část tržeb v zahraničí. A to jsou opět hlavně technologické a komunikační společnosti,” doplňuje.



Nejistota kolem cel a Trumpovy politiky



Prezident Donald Trump s sebou přinesl obrovskou nejistotu okolo celní politiky. “9. července vyprší termín pro rozhodnutí o případném odkladu cel, takže zatím nedokážeme úplně posoudit, jaký bude jejich reálný dopad na ekonomiku,” říká Soták s tím, že dokonce ani americký FED nyní pracuje s velmi vágními odhady dopadů celní politiky.



Zatím se podle analytika zdá, že dopady celní politiky se koncentrují především do druhého kvartálu. Ve druhé polovině roku by měly v meziročním srovnání odeznívat. “Konkrétně nyní se zhoršují očekávání pro 2. kvartál, ale v druhé polovině roku už se čeká postupné zlepšení,” dodává analytik.



Prvenství Nvidie ohroženo?



Situace v sektoru čipů se začíná měnit, domnívá se Soták. Na začátku roku se zdálo téma AI již trochu vyprchané, ale s výsledkovou sezónou za 1. kvartál se ukazuje, že se AI dočkává investiční renesance. “Šéf Nvidie uvedl, že za poslední rok se objem tzv. tokenů generovaných v rámci inferencí (tedy samotného využití velkých jazykových modelů) zdesetinásobil,” ilustruje analytik. To naznačuje, že se masivní investice do AI začínají pomalu vyplácet.



Mezi dvěma čipovými giganty AMD a Nvidií zůstává stále jedničkou. “Má silná čísla i produkt, který si odběratelé ochotně kupují za vysoké ceny a s vysokou marží,” uvádí analytik, ale jedním dechem dodává, že AMD by mohlo zazářit v budoucnu. Jejich čipy jsou totiž založeny na tzv. čipletové architektuře, která je nákladově efektivnější než monolitická architektura Nvidie. “Z našeho pohledu má tedy AMD šanci – i když NVIDIA zůstane dominantním hráčem, AMD by si mohlo ukrojit část trhu,” věří Soták.



Triáda Alphabet, , Amazon



Na Alphabet, a jsou analytici optimističtí a ani jejich valuace nejsou extrémně drahé ve srovnání s jinými technologickými tituly. Zatímco Alphabet a u čísel cloudové divize překvapily, spíše zklamal. To je ale podle Sotáka dáno dynamikou výsledků: “Amazon Web Services je jedničkou na trhu s cloudem, a právě proto má těžší meziroční srovnání, protože srovnává s velmi vysokou základnou.” Naproti tomu Alphabet a mají dlouhodobý náskok v AI službách, což pozitivně ovlivňuje i prodeje jejich cloudových řešení. “Je tedy logické, že jsme viděli lepší čísla od nich než od Amazonu,” vysvětluje analytik.



Mamutí investice Mety



Meta je známá tím, že investuje obrovské částky do rozvoje. Meta aktuálně investuje cca 14 miliard dolarů do startupu, který se specializuje na anotaci a kategorizaci dat pro vývoj velkých jazykových modelů. Tento startup přitom nepracoval jen pro Metu, ale i pro OpenAI, Perplexity, Anthropic a další hráče v AI prostoru. Analytik je ale s investice Mety do jazykového modelu LLM (large language model) spokojen. “Často platí, že pokud vzniká „prémiový“ produkt či ekosystém, masivnější a otevřenější model se nakonec prosadí. A právě LLaMA je open source, což je velká výhoda,” říká analytik a dodává, že Meta je jednou z mála velkých firem, která už dnes dokáže obhájit své AI investice tím, že přinášejí lepší produkt a vyšší příjmy z reklamy.



Co ale analytik společnosti vytýká, jsou investice do Reality Labs – tedy vývoj metaverza, wearables a dalších podobných technologií. Tato divize generuje obrovské ztráty – jen na provozní úrovni zhruba 4 miliardy dolarů za kvartál. “To je značná finanční zátěž, kterou si Meta zatím může dovolit jen proto, že hlavní byznys je stále velmi výkonný.”



Uber vs. a samořiditelná auta



Uber a Tesla– dvě firmy, které sázejí na samořiditelná auta. “Uber se nám líbí především tím, že je největším světovým operátorem v oblasti přepravy osob i doručování,” otevírá téma Jakub Blaha. U Uberu existuje strach, že přijde se svými robotaxi a zcela ovládne trh přepravy. “Ale zatím to čísla vůbec nepotvrzují,” říká Blaha. Uber se podle něj vydal jinou cestou než - zjistil, že vyvíjet vlastní autonomní vozidla se nevyplatí a místo toho uzavírá partnerství s firmami jako Waymo (od Alphabetu), která je jedničkou v autonomním řízení. “V praxi to znamená, že si v Uberu můžete zvolit autonomní jízdu od Waymo – za stejnou cenu jako běžné auto,” dodává.



Co se týče Tesly, její výsledky byly podle analytika katastrofální. “Tržby klesly, zisk se meziročně propadl o cca 70 %,” uvádí analytik s tím, že čínské BYD už Teslu překonalo v počtu nově prodaných aut. Velká část tržní kapitalizace Tesly proto podle něj nestojí na prodejích aut, ale na příslibech Elona Muska, že přijde s robotaxi a humanoidními roboty, které budou generovat miliardy dolarů. “Tyto naděje tvoří možná až 90 % valuace Tesly,” odhaduje Blaha. Reakce trhu na výsledky Tesly podle analytika neměla vůbec nic společného s fundamentem. “Růst ceny akcií byl čistě důsledkem toho, že Elon Musk oznámil, že se stáhne z politické scény a bude se znovu plně věnovat Tesle,” uvádí Blaha a dodává, že pro investory, kteří chtějí investovat do autonomního řízení a technologické budoucnosti, je Uber momentálně rozumnější a bezpečnější volba.



Bankovní sektor pod tlakem, ale s dobrým výkonem



Před inaugurací Donalda Trumpa byl bankovní sektor jedním z tzv. „Trump trades“. Došlo nakonec k naplnění těchto očekávání? “Zhruba v březnu, kdy začala debata o zavedení cel, se zvýšily obavy o hospodářský růst, což bankovní sektor rychle srazilo dolů. Banky dokonce chvíli výrazně zaostávaly za trhem. Ale jakmile se očekávání ohledně hospodářského růstu zase stabilizovala, banky se začaly znovu zotavovat,” komentuje analytik Soták.



Úrokové marže zůstávají podle analytika poměrně solidní, reálná rizika recese zatím nejsou na stole, objem poskytnutých úvěrů výrazně neklesá, rizikové náklady se nezvyšují a bankovní byznys model tak zůstává pevný, popisuje situaci v sektoru analytik. “Je zajímavé, že ačkoli Trump nesplnil sliby o deregulaci bankovního sektoru, přinesl značnou volatilitu, která pomohla obchodním deskům bank,” podotýká Soták.



Zlato, těžba a Newmont



Zlato bylo jedním z aktiv, které výrazně posílilo díky zvýšené volatilitě. To odpovídá i skvělému výkonu těžaře Newmont, který je letos pátou nejvýkonnější akcii v indexu S&P 500 s růstem přes 50 %. I když ale realizovaná cena zlata stoupla o cca 40 % meziročně, Newmont měl provozní problémy, především v australských dolech, které zdědil po akvizici společnosti Newcrest, podotýká analytik Blaha. Soták ještě dodává, že svou roli hraje i slabší dolar. Zatímco u technologických firem pomáhá, u těžařů je jeho vliv komplikovanější - produkci prodávají v dolarech, ale většinu pracovní síly platí v lokální měně, čímž jim v dolarovém vyjádření rostou náklady.



Slabší americký spotřebitel



Výsledky spotřebního sektoru byly tentokrát velmi smíšené, přičemž záleželo na konkrétních firmách. Například luxusní segment měl těžší období vlivem slábnoucí spotřeby v Číně. Zajímavým případem byl i , jehož výsledky byly vyloženě špatné zejména kvůli poklesu prodejů v Číně, rostoucí konkurenci i klesající návštěvnosti kaváren.



Naopak dobře se daří firmám jako nebo –tedy diskontním řetězcům, které těží z toho, že část spotřebitelů přechází k levnějším formám nákupu. To ukazuje i důležitý strukturální posun ve spotřebitelském chování – hlavně u domácností s nižšími příjmy.