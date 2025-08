Tesla přidělila Muskovi jako odměnu 96 milionů akcií v hodnotě 29 miliard USD

Výrobce elektromobilů přidělil svému generálnímu řediteli Elonu Muskovi jako odměnu 96 milionů akcií společnosti v hodnotě zhruba 29 miliard USD (646 miliard Kč). Musk musí za každou akcii Tesly s omezeným převodem zaplatit 23,34 USD. To odpovídá realizační ceně za akcii stanovené v rámci jeho odměny z roku 2018. Oznámila to dnes automobilka.



V roce 2024 soud v Delaware zrušil původní Muskův kompenzační balíček z roku 2018 v hodnotě přes 50 miliard dolarů s odůvodněním, že schvalovací proces správní rady Tesly byl chybný a neférový vůči akcionářům. Musk v březnu podal proti tomuto rozhodnutí odvolání a tvrdí, že soud nižší instance při zrušení rekordní odměny učinil řadu právních chyb.



Automobilka počátkem letošního roku oznámila, že správní rada vytvořila zvláštní komisi, která má posoudit některé otázky týkající se Muskova odměňování, ale nezveřejnila žádné podrobnosti.



Tesla se nyní nachází na zásadním rozcestí. Musk, který je největším akcionářem firmy s podílem 13 procent, přesouvá pozornost od slibované platformy pro dostupné elektromobily k robotaxi a humanoidním robotům. Snaží se tak Teslu profilovat spíše jako firmu zaměřenou na umělou inteligenci a robotiku než jako klasického výrobce aut, napsala agentura Reuters.



Nové odměny mají postupně zvýšit Muskovu hlasovací sílu. To podle něj i akcionářů přispívá k tomu, aby se mohl soustředit na misi Tesly. Pokud by soudy plně obnovily původní balíček odměn za výkonnost, tento nový balíček bude zrušen nebo odečten. Musk tak nedostane dvě odměny, uvedla zvláštní komise. Podle podmínek prozatímní odměny musí Musk zůstat ve funkci do roku 2027 a akcie musí držet pět let.



Akcie Tesly od počátku letošního roku ztratily asi čtvrtinu své hodnoty a v pátek uzavřely pod 303 USD. Společnost se potýká s poklesem prodeje způsobeným stárnoucí modelovou řadou vozů, tvrdou konkurencí a politickými postoji Muska, které odradily některé případné kupce.



Podle kompenzačního plánu z roku 2018 měl Musk postupně získat 300 milionů akcií Tesly za cenu z roku 2018, pokud společnost splní ambiciózní cíle do deseti let. Cíle zahrnovaly nárůst tržní hodnoty firmy z tehdejších 50 miliard dolarů na 650 miliard dolarů. Tržní kapitalizace Tesly nyní činí téměř 950 miliard USD.



Na základě tohoto cíle byla potenciální hodnota balíčku vyčíslena přibližně na 56 miliard dolarů. Dohoda tak představovala největší balík odměn, jaký kdy některá z firem v USA hodlala svému šéfovi vyplatit. Žaloba uváděla, že investory oklamala, protože naznačovala, že splnění těchto cílů je velmi obtížné, zatímco ve skutečnosti to tak podle žaloby není.