Traders Talk: Apple ztrácí klíčové mozky, Komerčka obrací trend a ČEZ přikovaný k 1200 Kč

Co říká technická analýza na vývoj indexu S&P 500, proč Reddit znovu láká investory, co drží přikovaný k 1200 Kč a dosáhla Komerčka lokálního dna? Nenechte si ujít komentář makléře Martina Uhera nabitý daty, predikcemi a špetkou nadhledu.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Patria Podcasts · Apple ztrácí klíčové mozky, Komerčka obrací trend a přikovaný k 1200 Kč" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: ztrácí klíčové mozky, Komerčka obrací trend a přikovaný k 1200 Kč

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Obsah:00:00:21Americké trhy a technická analýza S&P 50000:02:55Elon Musk vs akcie Tesly00:05:39Odliv AI talentů z Applu00:07:09Technická analýza na Reddit00:09:21přikovaný k 1200 Kč00:10:58Lokální dno na Komerční bance





Technická analýza indexu S&P 500 naznačuje možnost dalšího růstu až k hranici 6 000 bodů, kde by se trend mohl zastavit. „Ale trochu se obávám, aby Donald Trump ještě párkrát nepředvedl rychlý šok,“ poznamenává Uher. „Ale i kdyby Donald Trump nějakým silným komentářem opět ten pomyslný výplach předvedl, tak si myslím, že to nebude mít dlouhého trvání,“ dodává.



Další výrazný otřes na trzích způsobil Elon Musk, když oznámil založení vlastní politické strany. Akcie Tesly na zprávu zareagovaly propadem. „Ale co už jsme párkrát u akcií Tesly viděli, tak Elonu Muskovi až tolik nezáleží na tom, co si myslí investoři a co dělají akcie,“ říká makléř. Podle něj Musk otázku vývoje hodnoty akcií své firmy řeší až s odstupem.



Na poli umělé inteligence mezitím sílí boj o talenty. Meta Platforms přetáhla z Applu klíčové inženýry zodpovědné za vývoj AI. „Osobně si myslím, že si to řešení umělé inteligence bude muset od někoho koupit, anebo vstoupí do partnerství s nějakou společností, která už nějaké řešení, alespoň částečně připravené, má,“ hodnotí situaci Uher.



Zajímavý vývoj zaznamenává i Reddit, jeden z investičních tipů Patria Finance. Po rychlém IPO růstu nad 200 USD za akcii následoval prudký pokles. Nyní se titul technicky přibližuje důležitým úrovním podpory. První z nich se nachází zhruba 2–3 % nad aktuální tržní cenou. „Je jen otázka času, než tuto úroveň prorazíme,“ míní makléř.



Naopak akcie zůstávají prakticky „přikované“ k hladině 1200 Kč. „Velmi zjednodušeně – je tam někdo, kdo vykupuje cokoliv pod 1200 Kč. A na 1200 Kč ten velký kupec přestává být aktivní,“ vysvětluje Uher. Podle něj může jít i o spekulaci na možné zestátnění společnosti, zejména v případě vítězství ANO ve volbách, spojené s výkupem akcií se zajímavou prémii.



Komerční banka si prošla dvěma výraznými otřesy. Prvním byl propad vyvolaný nejistotou ohledně celní politiky Donalda Trumpa, „kdy padalo zkrátka úplně všechno,“ říká Uher. Druhý pád přišel po výplatě dividendy, ale ten banka rychle smazala. Přesto se nadále pohybovala v klesajícím kanálu, který se nyní začíná obracet. „Očekával bych, že možná jsme dost blízko lokálního minima a spíše by to pro Komerčku mohla být cesta obrácená směrem vzhůru,“ uzavírá makléř.