Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu

Trumpova obchodní ofenziva, nejednotný Fed a silné výsledky technologických gigantů formují obraz aktuálního trhu. Meta a překvapily investory, zatímco zůstala za očekáváním. Jak situaci čte makléř Jaromír Strnad? A jaké akcie právě teď sleduje? I o to rozebírá v aktuálním Traders Talk.





Traders Talk: Meta šokovala trhy, jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu

Obsah:

00:00:12 Další vlna Trumpových cel

00:01:18 První nejednotné zasedání Fedu od roku 1993

00:06:45 Výsledky Microsoftu

00:09:21 Výsledky Mety

00:12:41 Výsledky Komerční banky

00:16:29 Ropné dividendové tituly





Americký prezident Donald Trump včera oznámil další vlnu cel, včetně 25% cla na zboží z Indie. Následně klíčovou událostí bylo zasedání americké centrální banky (Fed), kde poprvé od roku 1993 došlo k nejednomyslnému hlasování. „Ve výsledku to hlasování skončilo 9:2 – devět bankéřů bylo pro zachování úrokových sazeb, dva z nich byli pro pokles o čtvrt procentního bodu,“ komentuje makléř Patria Finance Jaromír Strnad.



Zasedání Fedu i Trumpova cla však nakonec zastínily výsledky velkých technologických firem. Reportovaly Meta a , a obě společnosti překvapily velmi pozitivními čísly. vykázal zisk na akcii 3,65 dolaru, tržby mu meziročně vzrostly o 18 %, přičemž cloudové služby zaznamenaly nárůst o 39 %. Akcie společnosti následně posílily o 9 %. „Když si koupíš , tak ho kupuješ z dlouhodobého pohledu. Nestavíš svoje portfolio na na jeden, na dva, na tři roky, ale stavíš ho minimálně na jednu dekádu,“ říká Strnad. Dodává však, že právě proto není investicí pro každého.



Společnost Meta ohromila trh ještě více – tržby jí vzrostly o 22 %, čistý zisk o 36 %. Kromě toho oznámila další navýšení kapitálových výdajů na umělou inteligenci. „Společnost Meta opět zvýšila svoje výdaje do AI prostoru. A nebavíme se o desítkách nebo stovkách milionů, ale bavíme se v řádech několika miliard dolarů,“ upozorňuje makléř. Významnou část kapitálových výdajů tvoří náklady na zaměstnance a hardware.



Z těchto investic však těží rovněž výrobci čipů a AMD. „Co mě zaráží, to je , protože přece jenom ty čipy potřebuješ někde vyrobit a má unikátní technologii,“ poznamenává Strnad. Podle něj za slabší výkonností stojí vývozní omezení do Číny, která je pro firmu klíčovým trhem.



Výsledky dnes ráno zveřejnila také . Její čistý zisk vzrostl o 30,6 % na 4,6 miliardy Kč, ale podstatnou roli sehrály jednorázové opravné položky. Čistý úrokový výnos sice stoupl na 9,04 miliardy Kč, ale skončil pod očekáváním trhu. „Výsledky bych hodnotil jako neutrální. nám narostla už před zveřejněním výsledků, takže teď minus 2 % je takové normální,“ shrnuje Strnad.



A kterou banku by si makléř vybral mezi a ? „Erste je více dynamická, ale přeci jenom nevydává tolik na dividendách. Pokud bych byl akcionář, kterého zajímají více dividendy, volím . Pokud chci nějakou dynamiku vidět, tak si zvolím ,“ vysvětluje.



Na zahraničních trzích by Strnad aktuálně hledal příležitosti mezi ropnými společnostmi vyplácejícími dividendu, jako jsou , Mobil nebo . Alternativní investicí je pak Frontline, přepravce ropy. „Tato společnost je specifická tím, že na rozdíl od jiných rejdařů dokáže zdolávat větší vzdálenosti daleko snáze, protože má na to plavidla,“ uzavírá Strnad.